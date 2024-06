Nagy Korina, a mindössze 15 éves bakonybánki tehetség, máris figyelemre méltó súlyemelő sikert ért el a serdülő és ifjúsági Eb-n: a hetedik helyen végzett az U15-ösök között. Szakításban 60 kilogramm, lökésben 75, összetettben pedig 135 kilót teljesített. Édesanyja mesélt nekünk lánya sportpályafutásának kezdetéről és sikereiről.

Nagy Korina (jobbra) az eredményhirdetésen

Forrás: Beküldött

Korina teljesen véletlenül került a sportág közelébe, amikor testnevelés órán egy kisbéri edző felfigyelt rá.

A súlyemelő sikerek kezdete

A Kisbéren működő súlyemelő-szakosztály edzője látta meg Korinában a potenciált. Ez két és fél évvel ezelőtt volt. Korina azonnal beleszeretett a sportágba, és azóta kitartóan edz. A rövid idő ellenére Korina elképesztő fejlődést mutatott és elérte az első osztályú szintet. A tavalyi év végén bekerült az utánpótlás-válogatottba és idén már az Európa-bajnokságon is részt vehetett. Utolsó lökését érvénytelenítették, így összesített pontjaival a hetedik helyért járó díjat hozhatta el.

Az Európa-bajnokságon is remekelt

A serdülő és ifjúsági Európa-bajnokságot idén Görögországban rendezték. Korina számára különösen nagy élményt jelentett, hogy válogatott tagként külföldön is képviselhette Magyarországot. Korina edzője most a 2026-os Dakari Ifjúsági Olimpiát tűzte ki célul, és hisz benne, hogy fiatal versenyzője ott is kiemelkedő teljesítményt nyújthat majd. Az édesanyja szerint Korina sikereit hatalmas ereje mellett kitartásának és alázatos munkájának köszönheti.