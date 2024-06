Két magasabban kvalifikált játékos szenzációs legyőzése után a magyar fallabdázó ugyan megszorongatta a világranglista ötödik egyiptomi Mazen Heshamot, de legyőzni már nem tudta. A nyolcaddöntő mérkőzés összesen 53 percig tartott, ahol a második szett után még döntetlen volt az állás. Egy sima harmadik játszmát követően a negyedik felvonásban Farkas Balázs még elindított egy nagy hajrát, de ez csak a szoros szetten belüli eredményre volt elegendő a rangos fallabdaversenyen.

Új egyéni csúccsal lép feljebb a fallabdázó Farkas Balázs a világranglistán

Forrás: Facebook

A British Openen elért sikereinek köszönhetően a világranglistán is előrébb léphet, a tatabányai fallabdázó, aki a Magyar Fallabda Szövetség közösségi felületén értékelte a világszínvonalú versenyen elért eredményeit és számolt be az élményeiről: — Összességében elégedett vagyok a tegnapi mérkőzéssel hiszen egy top ötös játékos ellen sikerült szettet hozom és megszorongatni több alkalommal is a meccsen belül. Úgy érzem, remek torna volt ahol nagy skalpokat szereztem és sikerült magamnak is bizonyítani hogy ott tudok lenni a legjobb között. Nyilván ehhez még nagyon sok munkára van szükség, főleg fizikálisan, de állok elébe. Azzal, hogy sikerült kettő meccset is nyernem egy ilyen nagy tornán, a következő héten kijövő világranglistán a 37. helyen fogok állni, ami számomra új rekord.