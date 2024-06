Június első napján rendezték a II. Roznai István Emlékversenyt a tatabányai Bányászati és Ipari Skanzen, Faléz termében. A Sport-Hotel Darts Club 4 csapattal és 17 játékossal indult el az eseményen. A többi résztvevő a Győri DC, a Vecsési SE, az Érd-El SE és az EBDE volt. A döntőt a győriek ifjúsági csapata hozta le sikeresen, ezzel a teljesítménnyel megnyerték a vándorserleget. A nap legjobb játékosa Darániy Zoltán lett, a Győr csapatkapitánya. A rendezvényen felszólalt Horváth Szabolcs, Sport-Hotel Darts Club klubvezetője, Tekauer Norbert az Érd-El SE klubvezetője és a Magyar Darts Szövetség alelnöke is megosztotta gondolatait. A végén Massza Sándor, a Vecsési SE volt szakosztályvezetője is beszélt. Róznai István „Rozira” Bereczki Béla, az EBDE darts klub alapítója és a Magyar Darts Szövetség korábbi alelnöke emlékezett meg.

Horváth Szabolcs értékelésében megköszönte a megjelenteknek, hogy részt vettek az eseményen, illetve Roznai Istvánné Líviának, hogy támogatta őket és segített átadni a díjakat. Elmondása szerint nehéz szavakkal kifejezni, hogy milyen is volt az emlékverseny. Szervezőként nagyon mozgalmas napja volt, a folyamatos háttérmunka a verseny alatt is tartott. Gondoltak azokra is, akik nem tudtak elutazni a sporteseményre, ezért élőben próbálták közvetíteni a mérkőzéseket és a megemlékezést. Boldogan látta, hogy az emberek mosolyogtak, ölelkeztek és elismerően kezet fogtak egymással, szerinte még egy ilyen verseny nem igen van ebben az országban.

Roznai István a magyarországi dartsélet és szerkesztőségünk megbecsült tagja volt

Roznai István, a tatabányai Sport Hotel DC örökös vezetője, az MDSZ egykori alelnöke, szövetségi kapitánya, mindemellett a 24 Óra és a Kemma.hu munkatársa volt. A sportág nagy egyéniségének számított itthon, a darts magyarországi fejlődésében nagy szerepet játszott. Roznai István rendezte az első öt Hungarian Open-t, illetve az egyik legrégebb óta hivatalában lévő klubelnök volt. A Sport Hotel Darts Club vezetőjeként több versenyzőt is segített eljutni a magyar válogatottba és országos bajnokságokba, de saját rendezvényeket is szervezett. Az ő beleadásával lehetett Tatabánya és Várgesztes is az otthona a Darts Világ Kupa versenyeknek, amelyeken a külföldi profik között a tatabányai fiatalok is komoly szerepet kaptak.