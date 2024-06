Az Esztergomi Vitézek tökéletes szezont futnak. Először egy sokáig emlékezetes mérkőzésen, drámai körülmények között hódították el 17. alkalommal a rögbi NBI. bajnoki címét, majd rá egy hét múlva a női csapat is felült a trónra a hétfős csapatok országos versengésében. Ha hozzávesszük, hogy a klub női kézilabda szakosztálya ezüstérmet szerzett az NBI/B-ben, hogy jövőre már a legmagasabb osztályban szerepelhessenek, akkor tényleg tökéletes szezonról beszélhetnek Esztergomban.

Szóda Imre, az Esztergomi Vitézek játékosa kapta a rögbidöntő legjobb játékosának járó Makai Gábor emlékdíjat

Forrás: Facebook/Magyar Rögbi Szövetség

Az idei szezon utolsó klub rögbis eseménye az olimpiai szakág, a 7's bajnokság volt. A Budapest Rugby Centerben vívott egy fordulós tornára címvédőként érkezett az esztergomi csapat, melynek célja természetesen nem lehetett más, mint a dobogó legmagasabb fokára állni. A rekkenő hőségben rendezett viadal első mérkőzésén a Haramiák és Battaiak közös csapatát 41-0-ra múlták felül, majd a soproniakkal szemben 36-0-ra diadalmaskodtak. Az aranyérem sorsa, ugyanúgy mint a XV's fináléban itt is az Esztergomi Vitézek és Budapest Exiles csapata közt dőlt el. A dráma ezúttal elmaradt a két gárda fináléjában, ugyanis a Vitézek esélyt sem adva ellenfelüknek, 28-10-re nyerni tudtak, újabb trófeával gazdagítva az amúgy sem szegényes esztergomi vitrint. Külön öröm a Vitézeknek, hogy a torna legjobbjának járó, Makai Gábor emlékdíjat Szóda Imre zsebelte be. A döntőben Sitku és Órai személyében két utánpótláskorú játékos is lehetőséget kapott.

Az Esztergomi Vitézek 7's bajnokcsapatának a tagjai: Stavila, Csapó, Sőlősi(játékosedző), Visi P., Ágotai, Suiogan, Sitku, Stiglmayer(csapatkapitány), Órai, Rácz, Visi B., Sovány, Szóda.

Már a rögbisek kontinensviadalára készülnek

Az esztergomiakhoz kapcsolódó hír, hogy indul az Európa-bajnokság selejtezője, ahol mindkét nem képviselői megmérettetik magukat, és a két legjobb válogatott juthat fel az elitbe. Az első fordulót Zágrábban rendezik, majd júliusban Budapesten folytatják a csapatok. A nőknél kilenc esztergomi játékos mellett Bíró Gábor vezetőedző került a keretbe, miközben a férfiaknál is a Vitézek keretére épül a nemzeti együttes gerince.