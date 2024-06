Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk korábban, május elején történelmet írt az észak-komáromi KFC Komárom, miután a felnőtt férficsapat bebiztosította bajnoki címét a szlovák labdarúgó másodosztályban, és története során először vívta ki az élvonalbeli szereplés jogát. Radványi Miklós tanítványai most jól megérdemelt szabadságukat töltik, de már nem sokáig, hiszen június 17-én kezdik is a nyári felkészülést, miközben a stáb eközben dolgozik a vezetőséggel, hogy megerősítse a csapatot a nyári kezdésre.