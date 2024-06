A tatai csapat ugyan második lett a Komárom-Esztergom vármegyei területi első osztályban, de mivel a bajnok Nyergesújfalu nem vállalja az NBIII-as szereplést, így ők vehetnek részt az osztályozó küzdelmeiben. A hét eleji sorsoláson a BLSZ I. bajnokát, a Csepel TC-t sodorta a sors a tataiak útjába, rajtuk kellene keresztül verekedniük magukat, hogy a következő szezonban egy ligával feljebb szerepelhessenek.

A bajnoki ezüstérmes Tata nem kezdte jól az osztályozót

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Iszonyatos hőség volt az osztályozón

Az odavágót a fővárosban rendezték meg, nem éppen a legkellemesebb időjárási körülmények között. A kora délutáni forróság rá is nyomta a bélyegét az első félidőre, ahol egyik csapat sem talált be. A fordulás után ugyan a hőség nem enyhült, ennek ellenére a csepeliek pár perc alatt elhúztak két góllal, majd kisvártatva megszerezték a harmadikat is. Ekkor benne volt, hogy a Tata egy nagyobb vereségbe szalad bele, de összekapták magukat és szépíteni tudtak. A továbbiakban próbálkoztak becsülettel, faraghattak volna a hátrányon, de a hajrában ismét a fővárosiak találtak be, amivel megnyugtató előnyt szereztek a visszavágóra. A mínusz három gólt nem lehetetlen hazai pályán ledolgozni, de nem is a legkönnyebb feladatok közé tartozik. A visszavágót szerdán 17 órakor rendezik Tatán az Új úti sporttelepen.

Wéber Roland: — Gól nélküli félidő után a második játékrész elején gyorsan kaptunk két gólt, ami kissé megfogott minket. Összezavarodtunk, nem találtuk magunkat és jött is a harmadik gól. Igyekeztünk cserével frissíteni, és sikerült is szereznünk egy gólt. Volt lehetőségünk 3-1-nél is betalálni, egy támadásból két gólt is szerezhettünk volna. Mi kihagytuk a helyzetet, helyette pedig kaptunk egy újabbat. Egy jó csapattól kaptunk ki. Hősiesen küzdöttünk, csúsztunk-másztunk, a csapat mindent megtett.