A tatabányai csapat tíz évvel ezelőtt, szinte napra pontosan, 2014. június 1-én játszotta az utolsó NBII-es mérkőzését. Arra nem szívesen emlékeznek a Bányász szurkolói, a Gyirmót ugyanis 7-0-al megsemmisítette a kék-fehéreket. A Békéscsaba elleni osztályozó viszont még nem a másodosztályban zajlott, csupán az NBII-ben való részvétel kiharcolásáért.

Hiába vezetett a Békéscsaba kétszer is az osztályozón, a Bányász mindig kiegyenlített

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Igazi futballünnep volt, ragyogó időjárásban, több ezer szurkoló előtt a Grosics Gyula Stadionban. A csapatok nem finomkodtak, egyik fél sem akarta leparkolni a buszt. Az első helyzetre is csak pár percet kellett várni, Árvai fejese azonban mellé ment. A Békéscsaba viszont kihasználta az első valamire való lehetőségét a 24. percben. A bekapott gól egy kicsit visszavetette Gyürki Gergely legénységének a teljesítményét, de rövidesen ismét támadásba lendültek. Ennek a játékrész utolsó perceiben meg is lett az eredménye, Árvai egyenlített, majd egy percen belül majdnem meg is fordították az eredményt.

A fordulás után lemásolták az együttesek az első félidőben látottakat: a viharsarkiak szerezték meg a vezetést egy szép tekeréssel. A Bányász játékosai mentek előre becsülettel, ami egy újabb gólt eredményezett. Egy hazai szögletet követően Árvai csúsztatása után Szegleti rúgta el a labdát a csabaiak kapusa mellett, aki már csak a gólvonalon túlról tudta kipiszkálni a játékszert. Egy pillanatra nem lehetett tudni, hogy teljes terjedelmével áthaladt-e a labda a vonalon, de a partjelző emelte a zászlót, hogy érvényes találat született. A lelátón eközben rendületlenül biztatták csapataikat a szurkolók, Békéscsabáról is szép számmal érkeztek, hiába a nagy távolság a két város között.