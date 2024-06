Az osztályozó első mérkőzésén 3-3-as döntetlenre végeztek a felek, így a döntés a dunaújvárosi visszavágóra maradt, hogy eldöntsék a felek, melyikük szerepelhet a következő szezonban a női futsal legmagasabb osztályában. A találkozón keresztszalag-szakadás miatt nem léphetett pályára a csapatkapitány Engelbrecht Fanni, ennek ellenére a füzitőiek Katona Vanda mesterhármasával megléptek a szezonban az NBI. utolsó helyén végző újvárosiak ellen. A végére ugyan felzárkóztak a hazaiak, izgalmassá téve a hajrát, de az eredmény már nem változott, így az Almásfüzitő feljutott az első osztályba!

Az Almásfüzitő nyerte az osztályozót és feljutott az NBI-be

Forrás: ASC Női Szakosztály/Facebook

Kottra Márk, az ASC vezetőedzője: — Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, és végül ezt is kaptuk. Az első félidőben sok helyzetet dolgoztunk ki, de nem tudtunk ezekkel élni, míg a hazaiak inkább ad hoc jelleggel támadtak, de mégis sokszor ott voltak a kapunk előtt. Szerencsére előnnyel tudtunk elvonulni a szünetre, a fordulás után pedig még kettőt is rá tudtunk rúgni. A nagy előnyünk után azonban kaptunk két gólt, ami előtt teljesen értetlenül állok. Szöglet után fejesből ritkán szereznek gólt a futsalban, mi mégis így kaptuk az egyiket. Nagy hátrány volt, hogy Engelbrecht Fanni keresztszalag-szakadás miatt nem léphetett pályára, de nagy öröm, hogy az U17-es játékosok bizonyították, hogy ezen a szinten is megállják a helyüket. A mérkőzés végén az izgalmakat jobb lett volna elkerülni, de a lényeg, hogy mi győztünk. Köszönjük a klubnak, a támogatóinknak, a szurkolóinknak, hogy végig kitartottak mellettünk.