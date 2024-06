Megindult a felkészülés az új idényre az MVM-OSE Lions háza táján. Az oroszlányi kosárlabdacsapat januárban egy edzőváltáson is átment, Simon Petrov helyét Váradi Kornél vette át. Az oroszlánok a felsőházi rájátszásba nem jutottak be, ám az alsóházi területen jó teljesítményt nyújtottak: az első helyen végeztek és bizonyos aspektusai a kosárlabdának (pl. faultok kiharcolása) magas szinten működtek, melyek nagy segítséggel voltak a pozíció megszerzéséhez. A csapat játékosai az utánpótlás tehetséges fiataljaival együtt fókuszáltan hangolódnak az új kihívásra, a vezetőedző figyelmével együtt. A vezetés szakemberekkel együtt keresi a keretben még elérhető helyekre alkalmas játékosokat is.

Az OSE megkezdte munkáját az új idény előtt

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Három játékossal is meghosszabbította szerződését az Oroszlány

A készülés mellett új híreket is bejelentett a Komárom-Esztergom vármegyei NBI-es csapat, ugyanis Balsay Ádám, Illés Máté és Werner Viktor újabb bizalmat kapott. A klub elmondása szerint törekszenek a lehető legkevesebb változtatásra, amivel biztosíthatják a folytonosságot a csapatban.