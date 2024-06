Otthon lépett pályára a Tatabánya Mustangs az alapszakasz utolsó mérkőzésén, ellenfelük a Diósd Saints csapata volt. A legutóbbi meccsükön vereséget szenvedtek a musztángok, ám együttesük több hiányzóval volt kénytelen pályára lépni. A szombati párharc kezdőrúgásának visszahordásánál a Tatabánya birtokolta a labdát, Takács Zalán futott vele, ám már a legelején megsérült. A nyitónegyed elején Nagy Tamás egy óriási passzt adott Tápai Donaldnak, aki a pálya szélén tartózkodott. Az elkapás után még képes volt yardokat felpakolni a seregének, melynek segítségével előre menetelt a hazai csapat. A futásokat jól kivédekezte a Diósd, ezzel nagyban hozzájárulta ahhoz, hogy a fehér mezben játszó csapat első drive-ját meghiusítsák és punt-ra kényszerítsék őket. Védelemben erősen szerepeltek a hazaiak, a kísérleteket sikeresen meg tudták állítani, az offenzíva területén pedig a passzok is jól működtek. Dominálták az első felvonást, pontokat azonban egyik osztag sem szerzett.

Az első negyedben még tartotta a Mustangs csapata (fehér-kékben) az ellenfelét

Forrás: Váradi-Király fotó

Megindult a Saints

A párharc második szakaszának elején a Mustangs közel volt ellenfelének endzone-jához, közel mindent megpróbált a Komárom-Esztergom vármegyei osztag, de a Diósd egy óriási interception (az ellenfél megszerzi a támadócsapat irányítójának passzát) mellett szerzett touchdown-t, megtermelték az összecsapás első pontjait. A további percekben még meg volt a lélek az otthon játszó csapatban, egy diósdi puntnál is megzavarták ellenfelüket. Az irányítójuk a futási képességeit is megmutatta, többször mozgott előre passzolás helyett. A Saints második TD-je (touchdown) elképesztő játék keretében született meg: az irányítójuk a veszélyes területen futó elkapónak dobta a tojáslabdát, akire két védő is próbált szerelni, de sokra nem mentek vele a defenzív játékosok. A hab a tortán a sikeres kétpontos játék volt részükről. 15 ponttal vezettek a vendégek, ezzel az eredménnyel vonultak félidőre az amerikai focisták.

A második félidőben is jól teljesített a Diósd Saints, a Mustangs nem tudott pontokat szerezni a négy negyed alatt, előbbiek pedig a harminckettes számot is felírták a táblázatra. Nagy fölénnyel ért véget a mérkőzés, a Tatabánya 4-2-es mérleggel fejezte be az alapszakaszt. Két hét múlva a döntőbe kerülésért utaznak a Diósd csapatához.