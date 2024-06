Kedden kezdődött Bázelben a vívó Európa-bajnokság, amelynek nyitónapján tatabányai vívóink is pástra léptek, Muhari Eszter és Gnám Tamara személyében.

Muhari Eszternek sem sikerült a legjobb 16 közé jutni

Fotó: @PHOTOPAVIA / Forrás: Facebook

Muhari Eszter a csoportkörben négy győzelemmel és egy vereséggel kezdett, míg Gnám Tamara két vereséget szenvedett el, és három nyertes asszónak örülhetett. Így mindketten feljutottak a főtáblára, Dékány Kingával és Nagy Blankával együtt.

A legjobb 64 között Muhari Eszter esélyt sem hagyott török ellenfelének, 15:7-re nyerte az asszót. A következő kör azonban nem sikerült az olimpiai kvótás tatabányainak, a világranglistán a 29. helyen álló svájci Angela Krieger sima győzelmet aratott felette, 15:9 lett a vége, így Muhari Eszter a 22. helyen zárt.

Gnám Tamara a spanyol Calleja Fernandezzel vívott a 64 között, akit 15:5-re győzött le. A következő körben azonban nem volt egyszerű dolga, hiszen az észtek rutinos versenyzője, Irina Embrich volt az ellenfele. Gnám Tamarának sem sikerült továbbjutnia, 15:11 lett a végeredmény az észt vívó javára, így a tatabányai vívó 26. lett.

Dékány Kinga számára a svájci Aurore Fabre jelentette a végállomást, de Nagy Blanka sem jutott a 32 közé a cseh Veronika Bieleszovával szemben.

Muhari Eszteréknek csapatban folytatódik a verseny

Az Európa-bajnokság a következő napokban is folytatódik. Csütörtökön a férfi párbajtőrözők lépnek pástra, ahol a tatabányaiak vívója, az osztrák Josef Mahringer is érdekelt lesz. Pénteken női párbajtőrözőink csapatban folytatják a vívást, Muhari Eszter és Gnám Tamara is erősíti a válogatottat.

Boczkó Gábor szövetségi kapitány a versenyt megelőzően azt nyilatkozta, a fő cél az olimpia, de az Európa-bajnokságot sem szabad félvállról venni, azt várja, hogy mindenki adja ki magából a maximumot.