Folytatódik a menetelés a megye III. alsó- és felsőházi rájátszásában. Északon, a legerősebb csapatoknál a Pilismarót az oroszlányi futballcsapatot fogadja vasárnap, hazai pályán. A legutóbbi fordulóban mindkét csapat vereséget szenvedett, ebből adódóan mindent bele fognak adni annak érdekében, hogy most győztesen jöjjenek ki a párharcból. A szomódiak egy igen nehéz ellenféllel néznek majd szembe, ugyanis a Naszály SE csapata fog elutazni hozzájuk. Utóbbiak az előző hétvégén is elképesztő fölényt tudhattak magukénak, a most esedékes mérkőzésen sem állnak majd máshogy a dolgokhoz. Tovább folytathatják meggyőző idényüket. A TABAK az Annavölgy csapatával vív meg a hét utolsó napján, a papírforma alapján az annavölgyiek az esélyesebbek, ha a harmadik fordulót vesszük alapul. A két együttes között azonban nem feltétlen nagy a szakadék, izgalmas összecsapást várhatnak a nézők. Az északi alsóház mérkőzései közül a Vértestolna játékosai a Bajót Szikra ellen mérik össze tudásukat, a Héreg FC pedig a Széchenyi TSE focistáit tervezi majd megizzasztani.

Nem áll meg az élet a Megye III.-ban, vasárnap rendezik a rájátszás negyedik fordulóját

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Déli divízió felsőháza táján a rájátszás eddig fordulóiban nem a legjobb formájukat nyújtó Ete tervezi megvédeni otthonát a Csémi SE ellen. Ez az ütközet is okozhat látványos pillanatokat. A császáriak igen komoly versenytársat kaptak erre a hétre, ugyanis a Dunaalmás csapatával kell megbirkózniuk. Ez korántsem bizonyul egy egyszerű feladatnak, ám a labdarúgásban bármi megtörténhet, így senki nem veheti készpénznek az elvárt eredményeket. A Bana a Szákszend ellen készült fel vasárnapra, tervük ugyanazt elérni, mint az előző meccsükön: a győzelmet. Az alsóházban a Kocs a Bokod csapatát tervezi majd túlszárnyalni, a Réde KSE pedig a Dad SE-vel csap össze.

TERÜLETI III., ÉSZAKI FELSŐHÁZ, 4. forduló

Június 2., vasárnap, 17 óra