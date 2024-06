Megrendezték a megye III. rájátszásának utolsó előtti fordulóját. Az északi felsőházban nagy meglepetést láthattak a szurkolók, ugyanis a nagyon domináns formát nyújtó, és a bajnoki címet már bebiztosító Naszály SE kikapott a szomódiaktól, nem is olyan kevéssel. A félidőt még 1-1-es állással zárták le, a második felvonásban azonban a hazai csapat megindult és három gólos különbséggel verte meg a Naszályt. A Pilismarót szintén öt találatot szerzett az Oroszlány ellen, ahogy azt tette a Szomód a naszályiak csapatával.

A múltheti 4-0-ás vereség után felszívták magukat a játékosok és mindent beleadva nyerték meg a mérkőzést. A TABAK együttese is erősítette a győztesek sorát, ugyanis háromszor is átverték az Annavölgy védelmét és kapusát. A párharcot végig kontrollálták, egy percig sem volt kérdés a nyertes csapat kiléte. Az alsóház táján elképesztő mennyiségű gólt termeltek a csapatok. A Vértestolna lenullázta a Bajót Szikrát, egészen pontosan hatszor juttatták a bőrt a kapufák közé. A Széchenyi TSE ennél is többet rúgott, méghozzá idegenben. Már az első játékrészben brutális előnyt építettek ki maguknak, a második szakaszban pedig két helyzetet fejeztek be sikeresen. Ez tíz gólt jelentett.

Meglepetés és sok gól jellemezte a negyedik fordulót a megye III.-ban

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A déli felsőháznál is volt mérkőzés, ahol ennyi gól született egy csapat részéről. Az ETE a csémieket ütötte ki vasárnap, elképesztő teljesítményt tettek le az asztalra. Ez a terület inkább a nagy győzelmekről szólt, a Császár hat találatot ért el a Dunaalmás ellen, a Bana pedig hetet a szákszendi találkozójukon. A Dunaalmás nem találja magát az elmúlt két fordulóban, június kilencedikére össze kell szedniük magukat. Az alsóházban a Kocs és a Bokod közötti ütközet alatt nem született győztes, a Réde viszont jelentős magabiztosággal szárnyalta túl a Dadot.

TERÜLETI III. OSZTÁLY, ÉSZAKI FELSŐHÁZ, 4. forduló

Pilismarót SC - Oroszlányi SZE 5-3 (4-1)

Pilismarót, vezette: Csákány I. (Szenkovics Sz.)

Pilismarót: Kabai - Pintér, Schubauer Cs., Fuzik (Schubauer Z. 56.), Eichenvalder, Léb, Timándi, Méhes, Pál (Pintér 56.), Varga, Meszes.

Oroszlány: Kristyák, Szántó, Molnár, Frigur, Rácz, Járóka, Kovács, Sztankó, Varga, Mata, Pöck.

Gólszerzők: Eichenvalder (24., 31., 33.), Schubauer Cs. (36.), Pintér (58.), illetve Járóka (72., 76).