Megrendezték a megye II. utolsó fordulóját. A focisták mindent beleadtak az utolsó mérkőzéseken, igazi gólzápor közepette búcsúztatták az idényt.

A Gyermely (fehérben) zsinórban kilenc győzelem mellett tárta le szezonját a megye II.-ben

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A Csolnok hozta a kötelezőt, ugyanis a Tokod futballcsapatát fogadták, ahol a hazai klub győzedelmeskedett. A két együttes között óriási a tabellán a különbség, előbbiek az ötödik helyen végeztek a szezon végére összetettben. Ellenfelük 19 pontos idénnyel a tizenötödik helyezést szerezte meg. A Dunaszentmiklós a tardosiak csapatát szárnyalta túl egy góllal. Az első félidőt is ekkora előnnyel tudták befejezni, a második játékrészben azonban mindkét klub a maximumon teljesítette. A vendégek a hat perccel a vége előtt is sikeresen be tudtak találni a kapuba, ám ez nem volt elég a döntetlenre sem.

A Baj KSE egészen elképesztő fölénnyel verte meg a zsámbéki csapatot. A nyolc gólos előny már önmagában is óriási, főleg úgy, hogy a vendégek egyetlen egyszer sem tudták átverni küzdőtársaik védelmét, akiknél csak ketten játszottak a felsőbb szintekről. A Piliscsév focistái 2-0-ra verte meg a Tatabányai Vasast, mindkét esetben Szutor Dominik volt jobb a támadásnál, mint utóbbi csapat kapusa. A Gyermely bombaformában végezte idényét, ugyanis kilencedik mérkőzését tudta sikeresen lehozni zsinórban. Bakonysárkány sem kímélte ellenfelét, 9-2-es dominanciával búcsúztatták szezonjukat.

Területi III. osztály, 30. forduló

Csolnoki SZSE - Tokod SE 6-1 (1-0)

Csolnok, vezette: Perge V. (Kis B., Bankó I.)

Csolnok: Helmajer - Janosek, Berkeszi (Nagy 46.), Binder, Tarkövi (Vörös 46.), Végh, Kalster (Farnadi 46.), Gause, Seregi, Jantos (Nebehaj 72.), Pázmándi (Rendes 46.)

Tokod: Szerepi - Cauxeiro, Varga, Papp, Tóth (Robotka 60.), Orosz, Bartos, Pásztor, Ghete, Varga, Szántó.

Gólszerzők: Pázmándi (45.), Gause (53.), Vörös (56.), Rendes (63.), Nagy (72., 79.), illetve Bartos (70.)

Dunaszentmiklósi SE - Tardosi FC - TAC 3-2 (1-0)

Dunaszentmiklós, vezette: Kiss D. (Patócs D., Györe F.)

Dunaszentmiklós: Nyári (Tóth Z. 47.) - Schmidt, Dácher (Takács 30.), Purgel (Ströcker 80.), Schmidt N., Schmidt D., Janetka (Kerekes 48.), Kovács, Tóth L., Soós, Boros (Búzer 69.).