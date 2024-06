Egy kis múlt

Hajdu Bálint, az egyesület elnöke megkeresésünkre elmondta, hogy a szervezetük több éve tart teremkerékpáros edzéseket Táton. Idővel elhatározták, hogy szeretnék, ha a közös mozgás, sportolás nyújtotta örömöt nemcsak a négy fal között lehetne megtapasztalni, ezért elkezdtek kerékpáros rendezvényeket, túrákat szervezni. Lényegében innen jött az ötlete a Tát-Ebed Bike Tournak is, ami a család minden tagját megszólítja, egyúttal értéket teremt, sportélményt nyújt, ráadásul a rendezvény erősíti a két település közötti kulturális kapcsolatokat.

A Tát-Ebed Bike Tour nevű kerékpáros túra idén is felejthetetlen élményekkel szolgált.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Az esemény számokban

A tavalyi első rendezvény is igen sikeres volt, akkor mintegy 115 fő indult útnak. Érthető módon sokan várták már az idei kerékpáros túrát, melyen végül 168 fő vett részt. A teljes, tehát Táttól Ebedig tartó táv 46,8 kilométer hosszú volt, míg a családi táv 22 kilométert jelentett és Táttól Esztergomig tartott. Biztonság mindig az első, így a résztvevők rendőri és polgárőri biztosítás mellett teljesíthették a távokat.

Útvonal és programok

A futamok rajtja a táti kultúrház előtt volt, ahol számos kiegészítő program is várt az érdeklődőket. Például ki lehetett próbálni a spinnert, ami a Spinning® program sporteszköze. A rendőrség standjánál a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos KRESZ-tesztet is ki lehetett tölteni. Volt továbbá egy szervizsátor is, ahol a túra előtt díjmentesen átvizsgálták a kerékpárokat sőt ingyenes defektjavításra, légnyomás mérésre is lehetőség volt. A rendezvény keretében értékes tombola ajándékokat is kisorsoltak, melynek fődíját a főszponzoruk, a Kross biztosította.

A jövő

Hajdu Bálint hozzátette: szeretnék, ha jövőre még színesebb és sokrétűbb lehet a kerékpáros túra, egyúttal köszöni a támogatók és a csapat tagjainak segítségét, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre a Tát-Ebed Bike Tour. Egyébként azt is elárulta, hogy a jövőben más programmal is készülnek majd az érdeklődők számára.