– Nem zavar, hogy sokan már olimpiai aranyérmesként, dobogósként emlegetnek?

– Erre próbálok nem gondolni, nem terhet rakni magamra. Szeretnék először csak a döntőbe bekerülni, megúszni a legjobbamat. Aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz.

A komáromi fürdő fogadta be Jackl Vivienéket

Turi Bálint, a komáromi Brigetio Gyógyfürdő ügyvezetője is köszöntötte Jackl Vivient és edzőjét. Lapunknak arról is beszélt, a tatabányai úszok azért edzenek náluk ezen a nyáron, mert az ottani uszodában ereszti a vizet a medence.

Bár a komáromi medencék ebben az időszakban elég telítettek, nem hagyták cserben Vivienéket, örömmel adtak nekik helyet, hiszen rendelkeznek 50 méteres medencével, amely alkalmas a világversenyekre való felkészüléshez. Turi Bálint hozzátette, nagyon büszkék arra, hogy ilyen kiváló úszók edzenek náluk, örülnek Vivien sikereinek és nagyon szurkolnak neki az olimpián.

Az ügyvezetőtől megtudtuk azt is, hogy Ússzunk ki az olimpiára címmel kezdeményezést is hirdettek a fürdőben, amelynek lényege, hogy leússzák a Komárom-Párizs távolságot. A program célja az úszás, a sport és az olimpia népszerűsítése. Aki július 20. és 26. között náluk úszik, az kitölthet egy regisztrációs lapot, arról, milyen hosszú távot tett meg, majd bedobhatja egy ládába. Július 26-án összeszámolják a kilométereket, másnap pedig kihirdetik, sikerült-e az akció. Aki megadja az elérhetőségeit, az sorsoláson is részt vesz, a nyertesek többek között fürdőbelépővel, színházjeggyel és társasjátékkal gazdagodhatnak. Turi Bálint hozzátette, Viviennek is mesélt a kezdeményezésről, akinek nagyon tetszett az ötlet, fülig ért a szája.