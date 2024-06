Azt is felidézte, hogy az első pillanatoktól látszódott, hogy Vivien kivételes tehetség, bár ezt ő nem így élte meg.

– Emlékszem, még a mély vízzel is meggyűlt a bajunk. Nem nagyon akart ott úszni, egyszer még el is szaladt, kergetni kellett a medence körül, hogy visszajöjjön. Mégis nagyon hamar megtanult úszni, rövid idő alatt elsajátította a négy úszásnemet.

Roppant céltudatos, nagyon jó feje van az úszáshoz, kiváló a koncentrációja, szorgalmas, kitartó, tehetséges és nagyon remek versenyző típus.

– árulta el az edző fiatal tanítványáról, akit most érthető módon hatalmas érdeklődés vesz körbe, ami nem is csoda, hiszen első felnőtt Európa-bajnokságán 400 méter vegyesen ezüstöt, két nappal később 1500 gyorson pedig aranyat szerzett. Ezüstös eredményével ráadásul Egerszegi Krisztina Eb-teljesítményeit is túlszárnyalta, időben legalábbis.