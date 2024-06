– Most egyértelműen az olimpiára gyakoroltunk, és örülök, hogy délelőtt és délután is 4:40-en belül jött. Amikor Pesten úszta a 4:34-et, akkor délelőtt túl sokat nem kellett kiadnia magából, most azonban éreznie kellett, mire lesz szükség a döntőhöz Párizsban. Persze, a mellúszása még nem mérhető Gorbenkóéhoz, de ez vegyes, mindenkinek van erőssége és gyengéje, Vivinek a mellúszás a gyengéje, dolgozunk még rajta. És azért álljon meg a menet: mégiscsak

először úszott életében felnőtt Európa-bajnokságon, ahol valóban felnőttek között lett ezüstérmes, tizenöt évesen.

Szerintem ezzel elégedettnek kell lennünk – fogalmazott a tréner, aki a kezdetektől Vivien mellett van. Anno ő tanította meg úszni is, ahogy a Kemma.hu-nak elárulta. Gyurta Dániel olimpikon is méltatta már a közelmúltban Vivien tehetségét.