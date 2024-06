További érdekes párhuzam Egerszegi és Jackl között, hogy az ország Egérkéje annak idején, az első olyan Eb-jén, amelyen érmet is szerzett, szintén második lett 400 méter vegyesen, Bonnban, 1989-ben. Ő pont akkor lett 15, a szülinapján kezdődött a torna. Vagyis körülbelül 9 hónappal volt fiatalabb, mint most Vivi, aki októberben lett 15. Egerszegi 1500 méteren nem versenyzett, így Vivi Eb-aranyat érő idejét nem tudjuk összevetni vele. Egér, ahogy egy ország hívta akkor, már 1987-ben is szerepelt a strasbourgi felnőtt kontinenstornán, 100 és 200 méter háton, és az 5., illetve a 4. helyen végzett.