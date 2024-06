A magyar éremeső kedd után szerdán is folytatódott

Visszatérve a szerda esti programra, a magyar 4x100m-es gyors váltó (Senánszky Petra, Ábrahám Minna, Ugrai Panna, Pádár Nikolett – Jakabos Zsuzsanna, Molnár Dóra) országos csúccsal ülhetett fel Európa trónjára, mellyel a 2009-es római világbajnokságon, még cápadresszben úszott időt adtak át a múltnak. Az egyéni versenyszámokban is remek magyar eredményeknek tapsolhattunk, hiszen Németh Nándor a klasszikus medencés számnak számító 100m gyorson a világcsúcstartó román David Popovici mögött ezüstérmes, az 1500 mellett pedig immár 800-on is ötkarikás szintidővel rendelkező Sárkány Zalán pedig utóbbi számban állhatott fel a dobogó legalsó fokára.