Ki ne tudná, hogy mi történt 1986-ban Mexikóban, egy Irapuato nevű városban? Aki szereti a futballt, az kisujjból vágja rá, de aki csak akkor néz labdarúgást, ha véletlenül odakapcsol egy közvetítésre tíz másodpercig, ő is hallhatott róla. A magyar labdarúgás fekete napja volt 38 évvel ezelőtt, 1986. június 2-án a közép-amerikai államban. Mexikóban rendezték a labdarúgó világbajnokságot, ahová a mieink nagy reményekkel utaztak el. Tehették is, mert kiváló csapatunk volt ekkoriban. Ugyan az egyik legnagyobb sztár, Nyilasi Tibor egy porckorongműtét miatt nem utazhatott el a világeseményre, rajta kívül a következő nevek voltak tagjai a válogatottnak: Esterházy Márton, Détári Lajos, a két Disztl, Péter és László, Garaba Imre, Bognár György, Kovács Kálmán, vagy a Tatabányai Bányász csillaga, Kiprich József.

1986. június 2., Irapuato. A magyar és a szovjet válogatott a mexikói világbajnokságon

Forrás: MTI

A nagy remények gyorsan szertefoszlottak az első körben a franciáktól elszenvedett sima, 3-0-s vereség után, habár a Kanada ellen sikerült kozmetikázni egy győzelemmel. Mindenki tudta akkoriban, hogy a nemzeti csapat felkészülése finoman szólva sem volt megfelelő, az ausztriai edzőtáborban délben, 40 fokban edzettek a játékosok. Finoman fogalmazva sem ez a legideálisabb körülmény, illetve nem volt mentes a légkör a politikai-hatalmi játszmáktól sem, ráadásul több bundabotrány is fagyasztotta a légkört. Ilyen előzmények után következett a sorsdöntő összecsapás a Szovjetunió válogatottja ellen. Ha valaki még bízott a csodában, a negyedik percben már ő is elkönyvelhette, hogy ennek nem lesz jó vége. Ekkorra ugyanis már két góllal mentek a szovjetek, azt pedig bizonyára mindenki tudja, hogy a vége egy hatos lett.

Irapuato és a hírhedt tésztakúra

Számtalan nyilatkozat jött ki a mérkőzés után, sőt, még a mai napig emlegetik visszaemlékezéseikben a jelenlévők. A legnépszerűbb, máig a köztudatban forgó magyarázat az volt, hogy a mérkőzés elfogyasztott tészta olyan hatással volt a futballistákra, hogy képtelenek voltak megközelíteni a normális fizikai állapotukat. A válogatott stábja ekkoriban úgy gondolta, hogy a tésztakúra a legjobb megoldás a megfelelő mennyiségű szénhidrát bevitelére. A tatabányai sztár, Kiprich József így emlékezett vissza az esetre:

Biztos vagyok benne, hogy megmérgeztek minket, hiszen már a bemelegítéskor éreztem, hogy rosszul vagyok. Egészen pontosan: képtelen vagyok futni, csoszogni is alig tudtam pár métert. Én, aki korábban úgy futottam, mint a nyúl!

Talán már soha nem derül ki, hogy mi okozta az irapuatoi tragédiát, de talán nem is egy okot kellene keresni, ha egyáltalán még kellenek válaszok közel negyven évvel később. Mezey György akkori szövetségi kapitányt a módszerei miatt ostorozták, a szakembernek távoznia is kellett a posztjáról a világbajnokság után. Az emlék azért is él bennünk még mindig élesen, mert az a 0-6 a mai napig az utolsó lejátszott mérkőzése világbajnokságon a magyar válogatottnak.