Egy kupadöntő, legyen az nemzetközi, országos, vagy akár megyei szintű, mindig nagy rangot képvisel. Itt már nem számít az, hogy korábban milyen formában futballoztak a felek, el lehet felejteni az egymás elleni mérkőzéseket is. Egyetlen meccs, 90 perc játékidő. Aki jobb formát fog ki és jobban gazdálkodik a helyzeteivel, az a csapat büszkén emelheti magasba a trófeát. A finálé pikantériáját az adhatja, hogy a Nyergesújfalu éppen a Sárisáp ellen biztosította be bajnoki címét a megyei első osztályban, adott esetben tehát egy újabb trófeát gyűjthetnének be egyazon csapat ellen. Ha így lesz, akkor dupláznak, és tökéletes szezont zárnak, ami a világ bármelyik pontján elismerésre méltó tett. Ehhez persze a sárisápiaknak is lesz pár szavuk, akik bearanyozhatnák a szezonjukat a megyei kupa megnyerésével.

A Nyergesújfalu (pirosban) a Bábolna legyőzésével jutott be a megyei kupa döntőjébe

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Várakozások a megyei kupa fináléja előtt

Gálicz Ferenc, a Nyergesújfalu vezetőedzője: — Nagyon készül a csapat és a szurkolók is a hétvégi kupadöntőre. A helyszín jó választás mindkét csapat számára, és megadja a rangját a mérkőzésnek, hogy semleges helyszínen, egy olyan létesítményben léphetnek pályára a játékosok, ahol NB-s mérkőzéseket játszanak hétről-hétre. A két együttes jól ismeri egymást. A játékosok közül többen barátságban vannak, egy munkahelyen dolgoznak, így nagy meglepetést nem tudunk okozni egymásnak. Sajnos nálunk nem lesz teljes a keret, Farkas Ákos üzleti úton van, a sérültek állapota pedig az utolsó edzésen derül ki. Jó mérkőzést várok, hiszen a vármegye két élcsapata játssza a döntőt. Egy fináléban bármi megtörténhet, óriási dolog lenne, ha a bajnokság megnyerése után a kupát is sikerülni hazavinni.

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: — A szezon elejétől célunk volt, hogy a kupában elérjünk egy szép eredményt, ez tulajdonképpen már sikerült is azzal, hogy bejutottunk a döntőbe. Szeretnénk egy jó meccset játszani, és természetesen mindent megteszünk azért, hogy a döntő után mi emelhessük magasba a trófeát. Az esélyek szerintem teljesen egyenlőek, többször játszottunk a nyergesiekkel már, és mindig háromesélyes meccsek voltak ezek.