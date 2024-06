A vállalat tájékoztatása szerint a gyárkivilágításon felül a munkavállalók például focistafrizura-kvízt teljesíthetnek és tippjáték is vár rájuk. Mindemellett az üzem kantinjában minden héten német tematikus ételeket lehet megkóstolni, így gasztronómiai szempontból is különleges időszak köszöntött be a gyár életében.

A tatabányai gyár piros-fehér-zöld színű díszvilágítást kapott.

Forrás: Bridgestone Tatabánya

A sajtóközleményben olvasható az is, hogy a kollégák továbbá – a termelés zavartalan biztosítása mellett – a munkaidő alatt is követhetik élőben a válogatott csoportmérkőzéseinek alakulását. A Bridgestone nemcsak alkalmi, hanem állandó támogatója is a sportnak: a vállalat a 2024-es párizsi olimpiai- és paralimpiai játékok világszintű támogatója, ezenfelül rendszeresen szervez belső focibajnokságokat, futóprogramokat és közös kerékpározásokat; emellett részt vesz jótékonysági sporteseményeken is.

„Amikor a válogatott játszik, az a gyárunkban szinte nemzeti ünnep. Jó érzés látni, hogy mekkora közösségkovácsoló ereje van annak, ha pályára lép a magyar csapat. Én magam is lelkesen drukkolok minden meccsen, és csodálatos látni, hogy ez a szenvedély mennyire összehozza a közösséget. A Bridgestone-nál hiszünk abban, hogy a sport képes áthidalni a különbségeket és erősíteni a közösségi szellemet” – mondta el Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya ügyvezető igazgatója.