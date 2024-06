Boczkó Gábor szövetségi kapitány előterjesztését az MVSZ jóváhagyta, így ki is hirdették a nemzeti válogatott keretét a vívók Európa-bajnokságára — derül ki a hunfencing.hu-ra kikerült közleményből. Női párbajtőrben a csapat tagja lesz Gnám Tamara és Muhari Eszter, akik egyaránt a Tatabányai Sport Club színeiben versenyeznek. A női tőrcsapat listáját vizsgálna felbukkan a világbajnoki ezüstérmes, hétszeres olimpikon Mohamed Aida neve is, aki márciusban már a 48. életévét töltötte be.

Gnám Tamara (balról a második) és Muhari Eszter (jobb oldalon) is ott lesz a svájci Európa-bajnokságon

Fotó: @PHOTOPAVIA / Forrás: Hunfencing,hu

A magyar válogatott kerete az Európa-bajnokságra

Férfiak. Kard: Decsi Tamás (KVSE), Gémesi Csanád (MATE-GEAC), Rabb Krisztián (Vasas), Szilágyi Áron (Vasas). Párbajtőr: Andrásfi Tibor (BVSC), Koch Máté (Vasas), Nagy Dávid (Vasas), Siklósi Gergely (Honvéd). Tőr: Dósa Dániel (Törekvés), Mihályi Andor (Ludovika), Szemes Gergő (FTC), Németh András (Honvéd – csak egyéni), Tóth Gergely (FTC – csak csapat).

Nők. Kard: Battai Sugár (DEAC), Márton Anna (BVSC), Pusztai Liza (BVSC), Szűcs Luca (BVSC). Párbajtőr: Dékány Kinga (BVSC), Gnám Tamara (Tatabánya), Muhari Eszter (Tatabánya), Nagy Blanka (Debreceni SI). Tőr: Kondricz Kata (Honvéd), Lupkovics Dóra (Honvéd), Mohamed Aida (UTE), Pásztor Flóra (Törekvés).