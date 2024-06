Kifejezetten izgalmas véghajrát hozott a megye egy idei szezonja: a Nyergesújfalu együttese ugyan egy fordulóval a vége előtt bebiztosította a bajnoki címét, de az utolsó játéknapon még három együttes is versenyben volt a második helyért. Az ezüstérem végül a Tatai AC csapatáé lett, akik ezzel együtt osztályozón harcolhatják ki az NBIII-as szereplésüket, mivel a Nyergesújfalu idén sem vállalja a feljebb lépést. A harmadik hely pedig nagy hajrájának, és kiváló tavaszi formájuknak köszönhetően a Koppánymonostor együtteséé lett. A bajnokság zárultával azonban még nem értek véget az események, ugyanis a portálunknak nyilatkozó vezetőedzők közül hárman is bejelentették, hogy nem kívánják folytatni tovább a munkájukat a kispadon.

Spóner József vezetőedző az esztergomiakat irányította eddig a megye 1-ben

Fotó: Borbely Kristof / Forrás: fcesztergom.com

Az esztergomi csapat minden tiszteletet megérdemel, mert ifjúsági játékosokkal nyomták végig a szezont, tudva, hogy több mérkőzésen a pofozógép szerepét kell betölteniük. A játékosok mellett a vezetőedző, Spóner József is igyekezett a körülmények dacára a lehető legtöbbet kihozni ebből a bajnokságból. Ez végül az utolsó helyre volt elég, de becsületükre legyen mondva, nem adták fel a küzdelmet. Spóner József azonban a szezon zárultával bejelentette, hogy többet nem kíván egy csapat edzőjeként sem tevékenykedni.

Hálás a csapatának a vezetőedző

— A saját csapatomnak köszönöm a kitartó és erős alázatot, amit tanúsítottak az egész szezonban.

Nagyon büszke vagyok rájuk, mert igazi sportemberek a szememben.

Köszönöm az idősebb játékosoknak, hogy fenntartották az igazi esztergomi szívet. Szintén köszönöm a fiatal játékosoknak, hogy 50 feletti meccsszámmal életben tartották a felnőtt focit. Egyúttal megragadom az alkalmat, hogy elköszönjek az edző kollégáimtól, mivel befejezem a munkát a versenyszférában. Jó egészséget, hatalmas kitartást és sok sikert kívánok nekik — fogalmazott Spóner József a Tatán lejátszott utolsó mérkőzése után.

Spóner József 2022-ben tért vissza az esztergomhoz

Forrás: fcesztergom.com

Spóner mester mellett a kecskédiek vezetőedzője, Linczmaier László, valamint a lábatlani Karcagi Pál is búcsúzik.. Velük tehát biztosan nem találkozhatunk a következő szezonban, de ismereteink szerint rajtuk kívül is többen gondolkoznak a folytatáson. Ők azonban erről nem nyilatkoztak, így nem is szeretnénk őket megnevezni.