Wéber Roland, a TAC labdarúgó csapatának vezetőedzője a Csepel TC elleni osztályozón irányította utoljára a felnőtt férfi csapatot. A szakember 2014 őszén vette át az együttes vezetését játékos-edzőként, majd vezetőedzőként 2015-től kezdődően vezette a klubot, kisebb megszakításokkal. Ez természetesen sok időnek tekinthető, melynek eredményeképpen több generációváltáson is átment az együttes. Wéber Rolandnak ez nem okozott problémát, a tatai utánpótlás ezzel párhuzamosan folyamatosan fejlődő tendenciát mutatott, ami nagyban megalapozta a sikeres felnőttcsapatot.

Szép eredményeket ért el a TAC Wéber Roland vezetésével

Fotó: csiaki6 / Forrás: TAC Labdarúgó Szakosztály/Facebook

A tapasztalt edző vezetésével kétszer is a területi I. dobogóján végzett a Tata, a második és harmadk helyet sikeresen meg tudták szerezni. A kettes szám tovább folytatódik, hiszen a Megyei Kupát két alkalommal is behúzta a Tatai AC, a Vármegyei Szuperkupa trófeáját pedig egyszer emelhették a magasba. Nagy mérföldkő volt karrierjében, hogy a Komárom-Esztergom Vármegyei Labdarúgó Igazgatóság két alkalommal is az év edzőjének látta.

A klub Facebook oldala alapján Wéber Roland nem hagyja el a klubot.

– Wéber Rolandtól nem búcsúzunk, hiszen a jövőben is a tatai labdarúgásért, a Tatai AC sikereiért dolgozik tovább – olvasható posztjukban.