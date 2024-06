Büszkék lehetnek a Dorogi FC szurkolói, hiszen nagy hírek születtek: az U13-as csapatukból két játékos is bekerült Közép-Magyarország régiós válogatottjába. Igazán magas szintet képvisel a két fiatal sportoló, ugyanis a keretbe csak a több körös kiválasztón nyújtott megfelelő teljesítménnyel lehetett pozíciót szerezni.

Két Dorogi FC játékos is magas szintekre jutott

Forrás: Dorogi FC/Facebook

Éder Imre, mindent kihozott magából a „teszteken”, bizonyította rátermettségét, hiszen több poszton is kiválóan helytállt. A labdarúgásban, ahogy más csapatsportban is természetesen a különböző posztokhoz különböző képességekkel kell rendelkezni, illetve a játékstílus is változó tud lenni. Ennek fényében elképesztőnek tekinthető a fiatal focista tudása.

Konrád Levente belső középpályásként a csapat motorjaként focizott. Nagy akarattal teljesített a pályán, a tűpontos indításaival pedig legtöbbször jó helyzetbe hozta a csapatát. A nagy sikerek mellett a fiatal reménység még a következő válogatott összetartás szűkített keretébe is befért.