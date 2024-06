Június 4-én rendezték a TSC küzdőcsarnokának névadóját. Ehhez hasonló esemény mindig is nagy rendezvénynek számít, hiszen ilyen esetekben nagy sportolókról nevezik el azokat a létesítményeket, ahol a fiatalok elkezdik űzni az adott sportágat, ahol kinevelik a következő generáció nagy bajnokait. Most sem volt ez másképpen, a mindenki által ismert Csernoviczki Éva nevét adták az épületnek.

A tatabányai élsportoló a magyar cselgáncs történetének első női versenyzője, aki érmet szerzett az olimpiai játékokon. 2012-ben, az Egyesült Királyság fővárosában, Londonban szerzett bronzérmet, 48 kilogrammban. A kiemelkedő sportoló nagy motivációt jelent a fiatal reménységeknek, ezáltal nem véletlen a névadás. Tatabánya önkormányzata, mint a sportlétesítmény tulajdonosa májusi közgyűlésén határozott arról, hogy a sportközpont részét képező csarnokot a dzsúdósról nevezi el.

Csernoviczki Éva nevét kapta a csarnok, ahol Gál Csaba és sok más jelentős személy is megjelent

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az eseményt Gál Csaba, önkormányzati képviselő- és frakcióvezető, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje nyitotta meg. A tehetséges, fiatal sportolók és a megjelentek előtt kitért arra, hogy Tatabánya a bányászokról, a Turulról és a sportolókról híres. Több létesítményt is elneveztek már kiemelkedő tatabányai sportemberekről, ez a szám keddtől tovább gyarapodott. Kitért arra, hogy régóta ismeri már Csernoviczki Évát, ő egy tökéletes inspiráció lesz majd a jövő nemzedékeinek.

A rendezvényven szót kért dr. Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke is. Véleménye szerint méltó módon fogja viselni az épület a kiemelkedő tatabányai sportoló nevét, aki az eddigi karrierje alatt nem csak magyar, de globális sporttörténelmet is írt.

A beszédek után megtörtént a nagy pillanat: leleplezték a feliratot. Gál Csaba és Csernoviczki Éva közösen húzták le a fehér takarót, mindeközben tapsvihar tört ki a helyszínen, mindenki átélte a nagy pillanatot. A későbbiekben a csarnokban folytatódott az ünnepség, ahol a tatabányai judo-utánpótlás tagjait mutatták be. A fiatalok látványos és izgalmas bemutatót is tartottak. A jelenlévők megcsodálhatták azt, hogy milyen sok és kemény munka van ebben a sportágban is, mennyire komplex feladat akár egy komolyabb edzésen is részt venni. A nagy tornákon való sikerek elérése elképesztő koncentrációt, munkamorált, kitartást és tehetséget igényel.