A MOL Tatabánya KC magyar bajnoki bronzérmes kézilabdacsapatának vezetése Cristian Ugaldét bízta meg a Kék Tigrisek vezetőedzői feladatainak ellátásával. Az új szakvezetővel, aki eddig játékosként szolgálta a klubot, a közelmúltban beszélgettünk a kinevezéséről, elképzeléseiről, várakozásairól.

Cristian Ugalde, a MOL Tatabánya új trénere

Forrás: Tatabánya Kézilabda Club/Facebook

Az új vezetőedző tervei

– Milyen érzésekkel és tervekkel veszi át a Tatabánya gárdáját? – kérdeztük a szakvezetőt.

– Nagy lelkesedéssel és izgalommal várom a feladatot. Szeretnék örömet szerezni csapatunknak, hogy a játékosok élvezzék a játékot, mert ez megjelenik majd a pályán is.

Gyors kézilabdát akarunk játszani, hogy jobban tudjam használni a széleket, még akkor is, ha az ellenfél néha nem engedné.

Szeretnék javítani a beálló játékunkon és a szélsőket többször játékba hozni. Hiszem, hogy jó csapatunk van, és mindenki hozzá tud majd tenni az eredményességünkhöz. Sokat fogunk dolgozni az alapozás során, így a játékosoknak lesz idejük megtanulni a szisztémát és a saját szerepeiket ebben a rendszerben.

– Hogyan érzi magát, most, hogy „főnökként” irányít majd olyan játékosokat is, akikkel nem régen még együtt küzdött a pályán?

– Ez egy furcsa helyzet és az is lesz, de szerintem, inkább kívülről nézve érdekes, mint amilyennek mi belülről megéljük. Mindenkivel jó kapcsolatot ápoltam játékosként, de a tavalyi szezonban, második legidősebbként, úgymond plusz tiszteletet kaptam a srácoktól. Amikor a karácsonyi vakáció előtti utolsó héten edzőként kellett tevékenykednem, mindenki nagyon pozitívan „állt hozzám”. Támogattak, meghallgattak és komolyan vettek.

Emiatt nincs kétségem afelől, hogy mindannyian tudják majd, hogyan kell egyensúlyba hozni, helyesen kezelni az új pozíciómat.

Ugyanakkor azt is tudom, hogyan jár az eszük, tudom, hogyan segíthetek nekik javítani a gyengeségeiken és megerősíteni az erős pontjaikat, mert mindegyiket nagyon jól ismerem.

– Meglepte a klub döntése, vagy már felkészült erre a feladatra?

– A játékos szerződésemet tavaly októberben újabb egy évvel meghosszabbították. Az volt az elképzelés, hogy játszom még egy évet, majd átkerülök a technikai stábhoz. Írott megállapodás erről nem született, de elméletben megfogalmazódott az egyesületnél és bennem is. De nem gondoltam volna, hogy erre már idén lesz lehetőségem. Bár ebben az évben meglesz a mesteredzői licencem, így a klub mindig is tisztában volt ezzel a lehetőséggel. Szóval, amikor megemlítették nekem, azért egy kicsit megdöbbentem, mert az azt jelentette, hogy a szezon végén abba kell hagynom a játékot, anélkül, hogy elbúcsúzhattam volna a csapattársaimtól, a barátaimtól, a családomtól és a szurkolóimtól az utolsó meccsemen, mint játékos. Mondjuk úgy, hogy nem teljesen így képzeltem el a visszavonulásomat, de az életben néha nem úgy történnek a dolgok, ahogyan eltervezzük azokat. Ha az élet felkínál egy lehetőséget, rajtunk áll, hogy megragadjuk-e. Én ezt a lehetőséget örömmel vettem, mivel pályafutásom utolsó éveiben már arra készültem, hogy ha egyszer befejezem, akkor majd ebben a szerepkörben szeretném kipróbálni magam. Száz szónak is egy a vége, örülök és készen állok az előttem álló kihívásokra.