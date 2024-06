Mondanánk, hogy Bartucz László kifejezetten eseménydús és izgalmas szezonon van túl, de ez abból a szempontból helytelen lenne, hogy az olimpiai kézilabdatorna még hátravan az idényből. Izgalmakban azonban eddig sem volt hiánya a tatabányai kapusnak: klubcsapatával egy hullámvölgyekkel tarkított bajnokságban végül megszerezték a bronzérmet, miközben a magyar válogatottal sikert sikerre halmozott. Bartucz László korábban sem volt ismeretlen a kézilabdázás világában, 2015-ben a válogatottban is bemutatkozott, de az igazi áttörést a 2024-es januári Európa-bajnokság hozta el neki. A németországi kontinensviadalon extázisban védett, neki is köszönhetően minden idők legjobb Eb-szereplését érte el a nemzeti csapat az ötödik hely megszerzésével. A java azonban még hátravolt: a Tatabányán megrendezett olimpiai kvalifikációs tornán a Portugália elleni sorsdöntő mérkőzésen megbabonázta az ellenfél játékosait és tevékeny szerepet vállalt a hátrányból felálló magyar válogatott sikerének, amivel kijutottak az olimpiára.

Volt oka az örömre a válogatott tagjaként Bartucz Lászlónak

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A molcsapat.hu-nak adott interjújában elsősorban a klubidényről beszélt, ami saját bevallása szerint is felemásra sikeredett. Ahogy említettük, az alap elvárást, a bronzérmet végül megszerezték az NBI-ben, azonban az Európa liga csoportköréből nem sikerült a továbbjutásuk, holott ez is egy elvárás volt a vezetőség részéről. „Volt itt minden. Olyan is, ami jó volt, de akadt olyan is, amire nem lesz a legjobb visszaemlékezni. Ősszel csak kerestük a fonalat, és amikor úgy tűnt, sikerül elkapni, akkor sem sikerült stabilizálni a formánkat. A kiegyensúlyozatlanság volt a legnagyobb bajunk, mert többször megmutattuk, hogy tudunk kiválóan kézilabdázni, de mielőtt belelendültünk volna, jött egy érthetetlenül gyenge teljesítmény. Ehhez képest nagy eredménynek tartom, hogy odaértük a dobogóra” — kezdte értékelését a kiváló kapus.

Majdnem elszúrták a harmadik helyet

Nem véletlenül adok csak 6-7 közötti osztályzatot az idei szezonra. A szezon egyik mélypontja volt, amikor a kiesés után otthon kaptunk ki a Csurgótól. A Dabas ellen kiestünk a Magyar Kupából, és Budakalászon is csak döntetlent játszottunk. Ekkor úgy éreztük, veszélybe is került a bronzérem, hiszen a Ferencváros nagy erőket mozgósított, de szerencsére a Fradi otthonában elért döntetlennel szinte biztossá vált, hogy a miénk lesz a bronzérem. De csak szinte" — utalt az utolsó mondatával már a Ferencváros elleni mérkőzést követő kudarcra, amikor hazai pályán nagy megdöbbenésre kikaptak a Gyöngyös együttesétől.