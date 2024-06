A Bábolna Bio Sunset Run versenyt első alkalommal rendezték az esti órákban, amely a futók számára is kellemesebb hőmérsékletet biztosított. Emellett különleges hangulatot is kölcsönzött a sporteseménynek.

Fotó: Bábolna Város Hivatalos oldala / Forrás: Facebook

A több mint 500 résztvevő öt táv közül választhatott, amelyek közt idén is volt ovis és családi futam is. Ezúttal szép bábolnai siker is született, a váltóversenyben Horváth Csaba és fia Áron az első helyen ért célba.