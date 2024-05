Némiképp foghíjas kerettel és meglehetősen szezonvégi hangulatban utazott az Alföldre a Tatabánya. Így azután, amitől a vendégek szakvezetője tartott, be is következett. Álmosan, gyámoltalanul kezdtek a vízművesek. Ezt pedig a házigazdák – különösen az első negyedben – ki is használták. A tetemes hazai előny aztán meg is adta a mérkőzés alaphangulatát. A TVSE-nek mindössze annyira futotta az erejéből, hogy üldözze ellenfelét. A tényekhez tartozik, hogy külön motivációja egyik csapatnak sem volt, mivel a Tatabánya – akár győz, akár veszít – a kilencedik helynél nem léphetett előre, míg a vásárhelyiek is elkerülték már a kiesés rémét. Ennek dacára a HVSC egyértelműen jobban akart, és ez a végeredményben is megmutatkozott.

Vereséggel búcsúzott a TVSE (fehér sapkában) az idei szezontól

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Gebauer Lajos: - Igyekeztem felrázni a társaságot a meccs előtt, de úgy tűnik a mentális és fizikai fáradtságot nem tudták legyőzni, így pedig a „Hódmező” legyőzése sem sikerülhetett. Kár érte, jó lett volna győzelemmel búcsúzni a pontvadászattól.