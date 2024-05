Vasárnap rendezték az NB I. osztályozójának visszavágóját, így a TRSE csapata tudta, hogy a maximumot kell majd teljesítenie a mérkőzésen, hiszen az első párharcon 3-1-re kaptak ki ellenfelüktől. Az első játszma első pontját a vendégcsapat szerezte meg, ám nem sokkal később felvették a tatabányai játékosok a ritmust. 10-10-ig nagy csatát láthattak a nézők, nem sokkal később már öt pontos előnyt is ki tudott magának építeni a Komárom-Esztergom vármegyei csapat. 18-12-nél a Kispest időt kért, majd a rövid pihenő után mindkét együttes sok hibát kezdett véteni, ezt használta ki a Kispest.

A TRSE (fehérben) magas szinten teljesített, a feljutás azonban elmaradt

Forrás: Facebook/Tatabányai Röplabda Sport Egyesület

A második játszma elejét elképesztő teljesítménnyel indította a Bányász, 6-2-nél újfent jött egy időkérés, az idegenben játszó klub úgy érezte, szükség van átbeszélni a dolgokat. Ezt meg is tették, hiszen jól felzárkóztak a TRSE-re. 20-23-ig a kispestiek kontrollálták a a mérkőzést, innentől kezdődően viszont a Tatabánya beindította a rakétáit és 25-23-as eredménnyel zárták a második felvonást.

A harmadik szakasz nem alakult jól a hazaiak számára, a kezdőket pihentette a csapat, ebből adódóan a meggyőző performansz is elmaradt a párharc ezen fázisában.

A negyedik játékrészt előnyben kezdte a Kispest. A TRSE próbálkozott, de későn lendültek formába, ugyanis ellenfelük ekkor már húsz pontnál járt. A tatabányaiak hátrányukat négyre zsugorították a végére, a 25-21-es állással 2-2-re változott az összecsapás eredménye.

Az ötödik szakasz tétje nagy volt: győzelemmel búcsúzik-e a TRSE a lelkes szurkolóitól. Utóbbiak elképesztő támogatást nyújtottak kedvenc csapatuk számára, a hangulatot nagyban megalapozták. A mérkőzést a Bányász szerezte meg, az NBI-es tagság azonban a Kispestté maradt. A csapat vezetőedzője, Szabados István örül, hogy győzelemmel búcsúzhattak a közönségüktől, hazai pályán csak egyetlen egyszer kaptak ki a szezonban. A rájátszás mérkőzésein sem szenvedtek vereséget. A szakember kiemelte, hogy sérülések is hátráltatták csapatát, a csapatkapitányukat is elveszítették, később pedig egy szintén meghatározó játékosukat is. Szerinte sokat fejlődtek a játékosaik a szezon során, büszke rájuk.

Véget ért az idei röplabdaszezon

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra