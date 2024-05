Május 12-én, vasárnap fokozódnak az izgalmak, hiszen kezdetét veszi a rájátszás. Északon, a felsőházban a nagyon meggyőző alapszakaszt futó Naszály SE fogadja az oroszlányi labdarúgókat. A hazai pályán játszó együttes várhatja esélyesebbként a párharcot, közel az összes fordulóban a maximumon tudtak teljesíteni. Az Oroszlány okozhat akár meglepetést, de kijelenthető, hogy nem lesz könnyű dolguk a mérkőzésen. A Pilismarót SC az Annavölgy ellen fogja kilencven percig kergetni a bőrt. Előbbiek végeztek előkelőbb pozícióban az alapszakasz végére, ám az annavölgyi focisták gólerős fordulókat produkáltak, a legutóbbi meccsüket is hat góllal zárták. A mérkőzés sok izgalmas pillanatot tartogathat. A Szomód és a TABAK meccse akár nagyon kiélezetten is alakulhat. A két klubot mindössze egyetlen pont választotta el az alapszakaszban, közel azonos szintű teljesítmény jellemezte őket eddig a szezonban. Ilyen esetekben a nagyon kis „dolgok” is sorsdöntő hatással bírhatnak. Az alsóházi ütközetek közül csak egyet fognak rendezni a hétvégén, hiszen a Héreg és Vértestolna meccse elmarad. A másik megmérettetést azonban megrendezik, a Süttő futballistái a Bajót Szikra SE ellen teszteli tudásukat.

Rájátszás: a Naszály (zöld-fehér) készen áll a kihívásra

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A déli divízió felsőházi küzdelmei közül a Dunaalmás a Csém játékosainak tervezi megnehezíteni az életét. Előbbiek az első helyen végeztek az alapszakaszban, teljes koncentráció mellett nagy sansz van a sikerükre. A következő két meccs abból a szempontból is nagyon érdekes, hogy az Ete és a Császár pontosan ugyanannyi pontszámot zsebelt be a huszonkettő forduló alatt. Előbbiek a szákszendi együttessel mérkőznek meg, a Cászár pedig a Banai KSK-val. Mindannyian nagyon hasonló kvalitással bírnak, igazi csaták vannak kilátásban. Az alsóház környékén a Bakonyszombathely és Dad közötti csatározás, majd a Kocs és a Réde párharca lesz látható.

Délen is izgalmas párharcok várhatóak

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

EUROTRADE SOLAR T.III.O. ÉSZAK FELSŐHÁZ 1. forduló

Május 12, vasárnap, 17 óra.

Naszály SE - Oroszlányi SZE

Pilismarót SC - Annavölgyi Bányász SE

Bar-Nul Szomódi SE - TABAK

EUROTRADE SOLAR T.III.O. ÉSZAK ALSÓHÁZ 1. forduló

Május 12, vasárnap, 17 óra.

Süttői SC - Bajót Szikra SE

Héreg FC - Vértestolnai TE - ELMARAD

EUROTRADE SOLAR T.III.O. Dél FELSŐHÁZ 1. forduló

Május 12, vasárnap, 17 óra.

D.M.A.C Dunaalmás - Csémi SE

Etei SE - Szákszendi SE

Császári SE - Banai KSK

EUROTRADE SOLAR T.III.O. Dél ALSÓHÁZ 1. forduló

Május 12, vasárnap, 17 óra.