Az MVM-OSE Lions két zsinórbeli győzelem után az utolsó hazai mérkőzését vívta meg május 15-én, egy szerdai napon. A lendület megvolt a csapatban az elmúlt fordulók alatt, az SZTE-Szedeák elleni mérkőzésre is egyetlen céllal érkeztek: megszerezni a győzelmet. A nyitónegyedet agresszív játékkal kezdte a hazai együttes, mind a támadó- mind a védelmi vonalon. A palánk alatti játékot részesítették előnyben a pálya mindkét végén. Az offenzívák vezérlése alatt sokszor törtek be és közeledtek a palánk felé, ahol különböző mozdulatokkal próbálták meg átverni az ellenfelük védőjátékosait. Polutak, az Oroszlány centere hatékonyan tudta befejezni a támadásokat, a szegedi játékosok sok esetben nem tudtak vele mit kezdeni. Az oroszlányiak ügyeltek arra, hogy ne tűnjön túlságosan kiszámíthatónak a játékstratégiájuk, ezért a sok közeli próbálkozások mellett a hárompontos vonalon túlról is megindítottak dobásokat. A hármasok a legelső meccseken nem voltak az erősségei a Lions csapatának, sok kísérlet mellett csak kevés talált be sikeresen. A szerdai találkozón voltak óriási kosarak távolról, sokszor megvárták, míg lejár a támadóidő, majd pár másodperccel a duda előtt repítették levegőbe a játékszert. Lepattanózásban jól szerepeltek az Oroszlány játékosai, ez nagy részben köszönhető az effektív kizárásoknak is.

Az MVM-OSE Lions (fehérben) brillírozott a Szeged ellen

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A második felvonás kicsit lassabban indult az OSE részéről, a közeli dobások nem záporoztak pontosan, ami természetesen pontot nem ér, a dobószázalékot viszont annál inkább rontja. A Szeged szépen lassan elkezdte leolvasni az oroszlánok játékát, ezért sűrűn beleálltak a hazaiak olyan kísérletekbe, amik már láthatók voltak, hogy nem fogják érinteni a hálót. Polutak ebben a negyedben is hozta kiemelkedő formáját, egyszerre több szegedi is megpróbálta levédeni, de mindhiába. Ahogy az előző cikkekben olvasni lehetett, a szerdán fehér mezben játszó együttes mindig hatásosan tudta kiharcolni a faultokat a támadásaik alatt. A Csanád-Csongrád vármegyei együttes erre a feladatra megfelelően felkészült, óvatosabban védekeztek, nem "ugrottak a játékosok nyakába", illetve nem is csapták le a Lions kosarasainak karját. Ahogy telt az idő, úgy kezdett egyre fókuszáltabban pattogtatni az oroszlányi sereg. Meglepően merész és távoli triplák is hazataláltak, amik rengeteget segítettek az előnyük megtartásában.

A harmadik fázist a vendégcsapat nagyobb tempóval indította, hiszen tudták, ha szeretnének esélyt adni maguknak a a győzelemre, akkor nem lesz idejük arra, hogy kényelmes stílusban várják az összecsapás lezárását. A periódus első részében Bognár Kristóf tartotta a lelket csapatában, testi adottságait megfelelően alkalmazta, ami a ponttáblázaton is meglátszódott, ám ez sokáig nem tartott ki, hiszen az OSE nyugodtabb teljesítményt tudott nyújtani a hazai közönség örömére. Az idegen színekben pályára lépő klub nagyon gyengén szerepelt a védelmi vonalon.