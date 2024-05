Az Almásfüzitői SC női focicsapata az idei szezonban veretlenül nyerte meg a Fejér vármegyei bajnokságot (az erősebb mezőny miatt indultak ott), miközben még mindig harcban vannak futsalban az NBI-es szereplés kiharcolásáért. A csapat kapitányával, Engelbrecht Fannival és Kottra Márk vezetőedzővel beszélgettünk a csapat céljairól, és a női labdarúgás magyarországi helyzetéről.

Engelbrecht Fanni (pirosban), az Almásfüzitő női focicsapatának a kapitánya

Forrás: ASC Női Szakosztály/Facebook

— A 24 Óra és a Kemma.hu közös szavazásán önök lettek 2023-ban az év legjobb női csapata. Hogyan fogadták ezt az elismerést?

— Kottra Márk: Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy olyan nagyszerű csapatok mellett, mint például az Esztergomi Vitézek női kézilabdacsapata, mi kaptuk ezt a díjat. Azt gondolom, az a nagy előnyünk, hogy egy ennyire kis egyesületként, és ennyire alacsony költségvetésből milyen bajnokságokat tudunk megnyerni, milyen eredményeket tudunk elérni. Mi messze nem rendelkezünk olyan háttérrel, és olyan anyagi tőkével, ami ezt indokolttá tenné. Évről-évre felülteljesítjük az elvárásokat. Ez lehet az, ami kiemel minket más csapatok közül.

— Engelbrecht Fanni: Természetesen nagyon jól esett, hogy ennyien támogatnak és szurkolnak nekünk. Ahogyan Márk is fogalmazott, egy ilyen kis egyesületként ilyen eredményeket elérni nagy dicsőség számunkra, és ezek szerint a szurkolók is látják ezt.

Az almásfüzitői titok nyitja

— Magyarországon nem túl sok női egyesület működik a labdarúgáson belül, ahol pedig igen, azok is főleg nagyobb városokban. Mi a titok Almásfüzitőn, hogy egy ilyen kicsi településen ennyire sikeres csapat tudjon létezni?

— K.M.: Az ugye nem titok, hogy mi Nyergesújfalun kezdtük el a működésünket. Szakmai döntések miatt kellett a váltás miatt döntenünk, és amióta Almásfüzitőn dolgozunk, ugyanúgy igyekszünk kihozni a maximumot magunkból, elérni azokat a célokat, amiket eltervezünk. Ami talán a titok nyitja, hogy ez egy nagyon összetartó közösség. Nem itt kezdtük, de mégis együtt kezdtük. Már hat-hét éve együtt dolgozunk, a lányok nagy része egymással játszik évek óta. Őket kiegészítjük minden évben olyan játékosokkal, akik emberileg is minőséget képviselnek, a csapatnak értékes tagjai lehetnek, és a pályán is megvan bennük a megfelelő tűz. Összességében ez az, ami sikeressé tesz minket. Voltak olyan célok, amiket eleinte megmosolyogtunk még mi is, de aztán mégis valósággá vált.

— Minden sportegyesületnél kiemelten fontos, hogy az utánpótlás jól működjön, hiszen ezáltal lehet sikeres a jövő. Almásfüzitőn hogy áll az utánpótlás? Egyáltalán hogyan próbálják a csapathoz csábítani a fiatal lányokat, hogy focizzanak?

— K.M. Almásfüzitő egy kicsi település, kevés játékosunk van innen, ráadásul a környéken több egyesület is működik, így ez okoz problémákat az utánpótlás területén. Mi a Nyergesújfalu-Almásfüzitő vonalról igyekszünk összegyűjteni azokat a lányokat, akikkel országos szinten is meg tudjuk állni a helyünket. Most már az utánpótlás csapataink is országos bajnokságokban szerepelnek. Nyilván keményen kell dolgoznunk az utánpótlás területén, hogy folyamatosan prezentálni tudjuk a megfelelő létszámot.

A magyar válogatott Nagy Ádám, mint élő példa

— Egyáltalán egy lány miért éppen a futballt választja? Mi a hívószó neki?

— E.F.: A saját példámról tudok beszélni. Nálam a családi háttérnek nagy szerepe van, a testvérem is focizott, így adta nálam magát, hogy én is a labdarúgás felé forduljak. Idősebb korban már közrejátszik az is, hogy látják, milyen eredményeket érünk el, hogy milyen jó közösséget alkotunk, és az is vonzó lehet, hogy komoly megmérettetéseken lehet részt venni velünk.

Az Almásfüzitő veretlenül bajnokságot nyert csapata

Forrás: ASC Női Szakosztály/Facebook

— Nem csak a klasszikus nagypályán szerepel a csapat, de futsalban is remek eredményekkel büszkélkedhetnek. Mi a különbség a két szakág között, mik az előnyök, esetleg a hátrányok egyik, vagy másik javára?

— E.F.: Ami mindenképpen előny, hogy a futsalból sok dolgot át lehet emelni a nagypályára. A gyors, és kis területen zajló játékokat a füvön is alkalmazni tudjuk. Hátrányát én is nem tudnám felhozni egyiknek sem.

— K. M.: Szerintem a hátrány annyi lehet, hogy amikor egyszerre mennek a bajnokságok, akkor bizony dönteni kell, éppen melyikre készülünk fel jobban. Amikor folyamatosan futsal edzéseket tartasz, de közben hétvégén nagypályán is komoly mérkőzésed van komoly ellenféllel, akkor ott hiányozhat, hogy a héten nem a nagypályára készültél. A gondolkodás sebessége, a kis területű gyors játékok viszont nagyon nagy előny valóban, ahogy azt Fanni is említette. Taktikai szempontból rengeteget tesz hozzá a nagypályához a futsal. Aki végre tudja hajtani kispályán a feladatokat, az előnybe kerül nagypályán, ott ugyanis még egy kicsit több idő jut gondolkodni, tervezni. Nagyon komoly előnyöket lehet kovácsolni, de erre ott van élő példaként Nagy Ádám, a magyar válogatott kulcsfigurája, aki ugye a futsal világából érkezett. A legnagyobb erényeit mai napig láthatjuk, a futsalos játékelemeket átemelte nagypályára, és Marco Rossi is ki szokta ezt emelni az ő esetében. Jól olvassa a játékot, és kis területen kiemelkedően tud teljesíteni.

Hozzá nem értő emberek a női fociban Magyarországon

— Beszéljünk egy kicsit a célokról. Miket tűztek ki maguk elé a csapattal akár a közeli, akár a távolabbi jövőt nézve?

— K.M. Nagypályán nagy kérdés az NB2, mert oda több olyan játékosra lenne szükségünk, akiben megvan a megfelelő tűz és adottság, akikről korábban is beszéltem. Ebből a szempontból a futsal egyszerűbb, mert kevesebb játékosra van szükség. Rövid távon pedig szeretnénk kiharcolni az NB1-es szereplést futsalban, amire még mindig megvan az esélyünk akár ebben a szezonban is. Utánpótlás csapataink remekül teljesítettek, a megyei bajnokságot egy erős mezőnyben tudtuk megnyerni, ezek a célok már teljesültek. Hosszabb távon pedig szeretnénk stabilizálni az utánpótlástól a felnőttekig a megfelelő létszámú és minőségű keretet, de ez nagyon nagy kihívás.

— Egy kicsit kijjebb lépve, hogyan látják a női labdarúgás helyzetét hazánkban?

— E.F.: Én pozitívan látom a helyzetet, mert ha visszatekintünk, milyen volt öt évvel ezelőtt, akkor azt láthatjuk, sokkal rosszabb volt a helyzet, mint jelenleg. Még mindig nem jó, de én látom a javulást. Szerintem sokkal több támogatást lehetne belefektetni, mert szerintem megéri. Ha így lenne, még több lány választaná ezt a sportágat.

— K.M.: Szerintem is jobb a helyzet annál, ahol tartottunk pár évvel ezelőtt. De én élnék egy kis kritikával. Rengeteg egyesületnél látom ugyanis azt, hogy olyan emberek foglalkoznak a női focival, akik a férfi szakágban nem kapnak lehetőséget. Amíg olyan személyeket helyezünk a női fociban vezetői pozíciókba, akik ezt nem teljes erőbedobással csinálják, és szakmailag sem felkészültek, addig óriási változások sajnos nem lesznek. Jobban lehetne marketingelni, hogy a lányok a focit válasszák, de szakmailag rengeteget kellene fejlődni. Erre a legjobb példa, hogy a Ferencváros minden évben hatalmas fölénnyel nyeri a hazai bajnokságot, utána a nemzetközi porondon már csak egy-két kört tudnak menni, úgy, hogy itthon nincsen kihívójuk.