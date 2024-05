Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tatabányai Multifunkciós Csarnokban rendezik meg hétvégén a férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjét. A tatabányai szurkolók jobban örültek volna, ha erre nem kerül sor, mert az azt jelentené, hogy a Kék Tigrisek is érdekeltek. A Dabas otthonában elbukott negyeddöntő után azonban megnyílt az út a bányászvárosnak, hogy legalább rendezőként részt vehessen a honi kézilabdázás egyik kiemelt ünnepén.

A négyes döntőben is jöhet a magyar kézilabdázás csúcsrangadója

Forrás: Mediaworks

A szombati játéknapon az elődöntőket rendezik meg: először a Pick Szeged csap össze a NEKA együttesével, majd utánuk következik a Telekom Veszprém Dabas elleni találkozója. Az esélyek ezúttal is egyértelműek, óriási meglepetés lenne, ha nem a két sztárcsapat vívná egymással a finálét. A legtöbb kupagyőzelmet eddig a címet is védő bakonyi gárda szerezte, szám szerint harmincat, míg Tisza-parti riválisuk eddig hét alkalommal emelhette magasba a trófeát. A final four másik két résztvevője még egyszer sem győzött.