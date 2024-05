Május 19-én, vasárnap rendezték a Divízió I. nagy rangadóját, ahol a Tatabánya Mustangs csapott össze a Budapest Titans második csapatával. A mérkőzés mindkét alakulat számára létfontosságú volt: a tatabányaiak egy győzelemmel tovább folytathatnák győzelmi sorozatukat, illetve sikeresen bebiztosítanák pozíciójukat a rájátszásban. A Titans II. pedig a tabellaelső együttest tudta volna túlszárnyalni.

A Tatabánya Mustangs (fehérben) támadó- és védőjátékosai egyaránt kihozták magukból a maximumot

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az első negyedet a vendégegyüttes kezdte meg, eredményességben azonban nem remekeltek a nyitótámadásuk alatt, ugyanis a Mustangs védőosztaga kivédekezte a három kísérletüket, azért kénytelenek voltak elrúgni a labdát. Ezek után következett a kék-fehér színekben játszó sereg, amely szintén gyengén indította a találkozót, hiszen már legelső labdabirtoklás alatt elveszítette a játékszert, ezzel közel juttatva ellenfelüket az endzone-hoz. Utóbbiak többszörös próbálkozás után sikeresen touchdown-t szereztek, melynek segítségével 6 pontot írtak fel a táblázatra, az extra pont azonban kimaradt. A musztángok következő menetelése sikeresen zárult, nem olyan sokkal a hibájuk után az irányító, Misztl Benedek találta meg Tápai Donaldot, aki az elkapásával kiegyenlítette a meccset. Részükről a TD (touchdown) utáni rúgás is sikeres volt, így egy ponttal vezettek hazai pályán.

A második negyed alatt nem változott az eredmény, ám ez a felvonás javarészt a Mustangsról szólt. A labdabirtoklási idejük egészen elképesztő volt, közel az összes támadásuknál 1st down-t tudtak szerezni. Az irányítójuk megmutatta mozgási képességeit is, nem félt a labdával futni, a védelmük pedig sok esetben könnyedén lelassította a budapestiek próbálkozásait. A passzsiettetés megfelelően működött, a futásvédelmük erőteljes volt, nem tudtak mit kezdeni a titánok. A félidőt egy egységgel tartotta a Tatabánya.

Elképesztő teljesítmény a hazai csapattól

A párharc harmadik és a negyedik fázisa óriási hazai dominanciát hozott, a pálya minden részén kiemelkedőt tudtak nyújtani. A passzjáték effektíven muzsikált, sok esetben távoli bombákkal kezdték kibillenteni egyensúlyából az összetettben második helyet elfoglaló klubot. A periódus első felében egy szörnyű sérülés is történt, a Titans játékosa lábsérülést szenvedett, mely révén megállt a játék, a Mustangs játékosai és szurkolói végig sportszerűen és együttérzően kezelték a helyzetet. Ugyanebben a játékrészben egy 80 yardos touchdown is született az otthon játszó együttestől, a támadófal végig jól védte a QB-t (irányító), és a futójátékosoknak is jól helyet teremtettek a védelmi vonal ellen. A linebackerek megakadtak a nagyembereken, ritkán sikerült keményebb szerelést elérniük.