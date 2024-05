Bekövetkezett az, amit már régóta tudni lehetett: bajnok lett a Mocsa KSE csapata a megye kettőben. Az egész szezonban kiemelkedő teljesítményt nyújtó együttes mindössze egyszer játszott döntetlent és egyszer szenvedett vereséget, az összes többi találkozóján pedig bezsebelte a három pontot.

Több mint százszor örülhettek gólnak a szezonban a Mocsa játékosai

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Hiába próbálta a Környe és a Dunaszentmiklós tartani velük a lépést, már hetek óta csak az volt a kérdés, mikor lesznek matematikailag is bajnokok a mocsaiak. Nos, ez most a Tardosi FC-TAC ellen sikerült, nem is akármilyen teljesítménnyel. A tabellán egyébként a forduló előtt a negyedik helyen álló vendégek is kénytelenek voltak meghajolni a friss bajnok előtt, akik meg sem álltak kilenc találatig, hogy azután megkezdődjön a népünnepély. A csapat játékos-edzője osztotta meg velünk a gondolatait az ünneplés után.

Régóta várta ezt a sikert Mocsa népe

Csizmadia Rajmund: — Nagyon régóta vártuk már ezt a sikert. Hosszú évek óta mindig ott voltunk a dobogón, de most végre összejött, amiért olyan keményen dolgoztunk. Az külön öröm, hogy hazai pályán tudtuk bebiztosítani az aranyérmet. Az egész falut megmozgatta a mérkőzés, rengetegen jöttek ki, hogy velünk együtt ünnepeljenek. Ráadásul egy nagyon jó csapat ellen tudtunk fölényes győzelmet aratni, most tényleg minden nagyon összejött itt Mocsán. Megérdemelte már a település ezt a sikert. Egészen éjfélig ünnepeltünk, csapat és szurkolók közösen.

Mocsa KSE - Tardosi FC-TAC 9-0 (3-0)

Mocsa, vezette: Somogyi László (Patócs D., Szenkovics Sz.)

Mocsa: Kovács - Szalai (Prógli 64.), Rácz (Bilkó 49.), Jordán, Venczel, Kántor, Mesterházi, Czifra, Fehér Balázs, Bán (Fehér Bence 72.), Tóth (Szabó 53.)

Tardos: Kaincz - Somogyvári, Jakabovics (Takács 64.), Szileszki, Fekete (Sztanek 64.), Lázár, Szöllősi, Suhai (Tebele 13.), Molnár, Schaffer, Gesztesi (Mészáros 46.)

Gólszerzők: Kántor (17., 30., 34.), Szalai (46., 62.), Jordán (56.), Bilkó (66., 81., 89.)

A Mocsa gárdáján ezúttal azonban még a Gyermely is túlszárnyalt. A pár hete még az utolsó helyen álló gárda sorozatban gyűjti a győzelmeket, ezúttal a zsámbékiak második csapatát küldték haza tíz góllal a zsákjukban. Környén minden bizonnyal még ennél is több találat született volna, ha nem szakad félbe a találkozó az első félidőben. A történethez hozzátartozik, hogy a tokodiak hét játékossal álltak ki, így a legnagyobb kérdés az volt, hányadig percig tart a mérkőzés.

Területi II. osztály, 26. forduló

Dunaszentmiklósi SE - Tatabányai Vasas 4-1 (2-0)

Dunaszentmiklós, vezette: Huszka Dániel (Baranyai L.)

Dunaszentmiklós: Nyári - Búzer (Takács G. 53.), Schmidt M. (Lőrincz 75.), Dácher, Purgel (Pekár 72.), Schmidt N., Schmidt D., Kerekes (Ströcker 64.), Kovács (Takács K. 75.), Soós, Boros.

Tatabányai Vasas: Szondy - Turza, Nyári, Hatos, Hérics (Szigetlaki 57.), Banicz, Tóth, Lakatos, Dombai, Vankó, Kovács (Monos 78.).

Gólszerzők: Dácher (14.), Schmidt M. (40.), Purgel (60.), Ströcker (65.), illetve Dácher (öngól, 87.)

Csolnoki SZSE - Piliscsévi SE 3-2 (2-1)

Vígh Gábor Sporttelep, Csolnok, vezette: Mann Ádám (Vámosi B., Bazsánt A.)

Csolnok: Nebehaj - Janosek, Barlangi, Berkeszi (Mayer 74.), Binder, Nagy (Seregi 55.), Tarkövi, Putnoki (Kalster 64.), Kovács (Farnadi 64.), Végh (Vörös 46.), Pázmándi.

Piliscsév: Mesterházi A. - Simon, Koller, Mesterházi Cs., Valek, Belovai, Szutor (pap 64.), Hámori, Balogh (Strbik 80.), Szőke, Nagy.

Gólszerzők: Berkeszi (5., 41.), Putnoki (59.), illetve Belovai (25.), Pap (82.)

Bakonysárkányi SE - Baj KSE 3-2 (2-2)

Bakonysárkány, vezette: Németh Richárd (Szabó B.)

Bakonysárkány: Hartl (Wohl 46.) - Merkl M., Kokas, Merkl B., Pirsli, Lakatos, Nagy J., Wolf (Szűcs 46.), Treier, Manner (Bögös 77.), Nagy L.

Baj: Jurassa - Pálinkás (Csapucha 72.), Somogyi (Bárányos 63.), Szarvas (Farkas 78.), Lounes, Hocza, Németh, Számvéber, Nádolszky, Antal (Bugyi 59.), Sebestyén.

Gólszerzők: Nagy L. (7.), Pirsli (11., 67.), illetve Somogyi (29.), Hocza (45.)

Kiállítva: Pirsli (83.)

Környe SE - Tokod SE 6-0-nál félbeszakadt

Környe, vezette: Szajkó Árpád (Szalai B.)

Környe: Ténai (Katona 9.) - Neszlinger, Jónás (Nádudvari 13.), Zelenai (Hajas 7.), Stefán (Bihari 17.), Szerencse, Veres, Patyi, Babai, Mig (Hardi 16.), Mucsi

Tokod: Szerepi - Papp, Orosz, Bartos, Juhász, Szántó, Pásztor.

Gólszerzők: Veres (3., 5.), Patyi (11.), Mig (15.), Hajas (24.), Babai (25.)

Gyermely - Zsámbéki Sport Klub II. 10-0 (3-0)

Gyermely, vezette: Urszán István (Rabecz T.)

Gyermely: Kővári - Huszárovics, Kovács (Horváth 27.), Tóth, Genszki, Soós (Lévai 58.), Váradi, Gecsem Grosz (Kovács 69.), Pap-Kolbert, Stréhli.

Zsámbék II: Sándor - Kovács, Katona, Fekete, Izeli (Monos 55.), Peinlich, Szabó (Oláh B. 60.), Oláh S. (Bánki 60.), Vasuta (Pokó 36.), Baksa, Krausz (Kelemen 60.).

Gólszerzők: Grosz (7., 41.), Váradi (45., 51.), Horváth (49.), Soós (54.), Stréhli (65.), Genszki (83., 90.), Huszárovics (89.)

Nagyigmándi KSK - Ászár KSE 1-1 (1-1)

Nagyigmánd, vezette: Perge Viktor (Mosolygó M.)

Nagyigmánd: Porcelán - Turi, Hamza, Szalai, gyökeres (Friedel 87.), Buzás, Varga, Müller, Torma, Zvér (Takács 93.), Krizsán.

Ászár: Lengyel - Szednár, Rigó, Polgár, Ligeti (Somogyi 70.), Kiss, Verebics, Zséfár, Wolf (Méhes 86.), Kolonics, Hullám.

Gólszerzők: Zvér (13.), illetve Polgár (15.)