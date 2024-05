A megyei kupa harmadik helyéért a Bábolna és a Lábatlan csapatai küzdenek megy egymással, méghozzá június 1-én, szombaton a komáromi Molaji Sporttelepen. A kupadöntőre másnap kora délután, a dorogi Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadionban kerül sor, egészen pontosan 14 órai kezdettel. A trófeáért a vármegyei első osztály bajnoka, a Nyergesújfalu és az ötödik helyen végzett Sárisáp csapatai küzdenek meg.

A bajnok Nyergesújfalu a megyei kupa megnyeréséért is harcba száll

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Érdekesség, hogy a nyergesiek a bajnokság utolsó előtti fordulójában pont a Sárisáp elleni döntetlennel biztosították be a címvédésüket. Ha ezúttal is ők jönnek ki győztesen a találkozóból, akkor az a ritka eset fordul elő, hogy egy csapathoz kerül a bajnoki cím és a kupagyőzelem is. Az már korábban hivatalossá vált, hogy ez a négy csapat a következő szezonban egészen biztosan ott lesz a Magyar Kupa főtábláján, ahol akár már első osztályú csapatokat is kaphatnak.