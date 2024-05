A tét nagy volt a megyei kupa negyeddöntőjében, ugyanis a négy továbbjutó csapatból végül három is képviselheti Komárom-Esztergom vármegyét a Magyar Kupa főtábláján. A megyei első osztályt vezető Nyergesújfalu ebben a sorozatban sem adta alább, a Kecskédnek négy gólt vágva jutottak elődöntőbe. Hajszálpontosan ugyanazt az eredményt érte el a Bábolna Táton: úgy tudtak 4-1-re nyerni, hogy több mint egy félideig emberhátrányban voltak. A megyei másodosztályú Csolnok legyőzése nem okozott gondot a Lábatlannak, míg a Sárisáp egy tipikus kuparangadón egyetlen góllal jobbnak bizonyult a megye egy aranyérméért még harcban lévő Zsámbéknál.

Ebből a kecskédi helyzetből nem lett gól a megyei kupamérkőzésen

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Így folytatódik a megyei kupa

A Nyergesújfalu, a Bábolna, a Lábatlan és a Sárisáp várhatja az elődöntők párosítását. A legjobb négy között szintén egy mérkőzésen dől el a továbbjutók sorsa. A két győztes csapat azon kívül, hogy megküzdhet a trófeáért, már biztosan résztvevői lesznek a Magyar Kupa főtáblájának. A két vesztes együttes pedig a bronzérem mellett azért is megküzd majd, hogy harmadik együttesként ők is feljussanak az országos kupa mezőnyébe, ahol már profi csapatokkal is szembekerülhetnek.