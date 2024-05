A Mocsa már két hete megnyerte a megye kettő küzdelmeit, így a hátralévő mérkőzések nekik már jutalomjáték. Ennek szellemében telt a hétvégi Ászár elleni összecsapásuk is, ahol a kilátogató nézők nem kevesebb mint 14 gólt láthattak. Ezt a góltermést vízilabdacsapatok is megirigyelnék. A gólcsap ezután sem lett elzárva: a Csolnok 11-szer vette be a szezon végére teljesen elfogyó zsámbéki tartalékcsapat kapuját, miközben az ő hálójuk érintetlen maradt.

A Baj (kékben) magabiztosan győzte le a Piliscsév gárdáját a megye kettő hétvégi fordulójában

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Továbbra is nyitott kérdés a megye kettő ezüstérme

A Gyermely folytatja a remeklését, már hét győzelemnél tartanak sorozatban, ráadásul a Tokod ellen úgy futballoztak, mintha osztálykülönbség lenne a két együttes között. Mindent elárul a forduló gólterméséről, hogy a legkevesebb találatot hozó mérkőzésen is négyszer eredményesek voltak a csapatok. A Bakonysárkány csapata mindenesetre nem szomorkodik amiatt, hogy "csupán" 3-1-re nyertek a Tatabányai Vasas ellen.

A bajnokságból még két forduló van hátra, de az ezüstérem sorsa még mindig nem dőlt el, hiszen a Környe és a Dunaszentmiklós is nyerni tudott. Előbbi együttes sima győzelmet aratott, de a szentmiklósiaknak már kicsit nehezebb dolguk volt az Ácsi Kinizsi ellen.

Területi II. osztály, 28. forduló

Mocsa KSE – Ászár KSE 10-4 (5-2)

Mocsa, vezette: Farkas Péter (Holczhacker A., Nagygellér M.)

Mocsa: Kovács – Rácz (Farkas 84.), Bilkó, Venczel, Szabó, Kántor, Szalai (Rácz 67.), Czifra (Bán 50.), Mesterházi, Tóth, Prógli.

Ászár: Szabó (Lengyel 46.) - Bogdán, Méhes, Szednár (Somogyi 78.), Palotás, Rigó, Polgár, Zséfár M., Zséfár R. (Büki 67.), Hullám (Mrázik 67.), Wolf.

Gólszerzők: Rácz (7.), Tóth (11., 42., 44.), Bilkó (20., 89.), Szabó (56., 61.), Bán (57., 86.), illetve Szednár (36.), Zséfár (39., 82.), Büki (49.)

Bakonysárkányi SE – Tatabányai Vasas 3-1 (2-0)

Bakonysárkány, vezette: Tomacsek Balázs (Györe F.)

Bakonysárkány: Wohl (Hartl 68.) - Merkl M., Manner, Merkl B., Pirsli (Bögös 78.), Lakatos, Nagy (Szűcs 68.), Büki, Wolf (Tonzel 87.), Treier, Koncz (Zsebő 69.)

Tatabányai Vasas: Szondy (Kőváry 61.) - Nyári, Turza (Hegedűs 42.), Hatos, Szabó (Dombai 43.), Banicz, Tóth, Lakatos, Győrfi-Sánta (Szigetlaki 57.), Vajdai Sz., Kovács (Vajdai K. 56.).

Gólszerzők: Manner (28.), Pirsli (33.), Büki (67.), illetve Dombai (56.)

Baj KSE – Piliscsévi SE 4-1 (1-1)

Baj, vezette: Somogyi László (Csákány I.)

Baj: Jurassa (Havran 46.) - Somogyi (Izing 77.), Nádolszky, Lounes (Csapucha 70.), Kovács (Antal 60.), Fodor, Hocza, Németh, Számvéber (Bárányos 77.), Bova, Sebestyén.

Piliscsév: Mesterházi A. - Mesterházi Cs., Morecz, Belovai, Szutor, Balogh, Szőke, Hámori, Valek, Simon, Nagy.

Gólszerzők: Bova (27., 93.), Fodor (84.), Antal (92.), illetve Morecz (39.)

Környe SE – Nagyigmándi KSK 6-0 (3-0)

Környe, vezette: Szajkó Árpád (Vámosi B.)

Környe: Ténai – Neszlinger, Jónás (Nádudvari Á. 51.), Zelenai, Szerencse (Hardi 46.), Patyi, Babai (Szappanos 46.), Nádudvari D., Bagosi (Bezzeg 66.), Mig (Hajas 62.), Mucsi.

Nagyigmánd: Porcelán – Németh, Turi, Szalai (Zvér 21.), Fülöp, Gyökeres (Torma 46.), Buzás, Varga, Müller, Gergye, Krizsán.

Gólszerzők: Mucsi (17.), Bagosi (31., 56.), Nádudvari D. (37.), Neszlinger (89.), Hardi (91.)

Kiállítva: Müller (84.)

Gyermely – Tokod SE 8-0 (5-0)

Gyermely, vezette: Szabó G. (Patócs D., Szűr B.)

Gyermely: Kiss Gábor Cs. - Pap-Kolbert, Kiss Gábor (Kovács K. 67.), Tóth (Hullár 46.), Bereznai (Kovács A. 65.), Genszki, Gecse (Hodozsó (46.), Grosz (Lévai 60.), Stréhli, Soós, Huszárovics.

Tokod: Szerepi – Papp, Süveges B., Orosz, Bartos, Pásztor, Süveges G. (Kiss 78.), Ghete (Bodó 46.), Süveges M., Szántó, Varga.

Gólszerzők: Bereznai (7., 39., 60.), Grosz (16.), Gecse (21.), Genszki (30., 53.), Pap-Kolbert (89.)

Dunaszentmiklósi SE – Ácsi Kinizsi SC 4-2 (2-2)

Dunaszentmiklós, vezette: Huszka Dániel (Szenkovics Sz.)

Dunaszentmiklós: Nyári – Búzer (Janetka 46.), Schmidt M. (Ströcker 85.), Dácher, Purgel (Pekár 81.), Schmidt N., Schmidt D., Kerekes (Tóth 46.), Kovács Kristóf, Soós, Boros (Takács 81.).

Ács: Halasi – Bokréta, Méri (Gerencsér 69.), Szőnyi, Kertész, Kohár, Bakura, Németh, Kovács I. (Kovács Krisztofer 15.), Király (Tadjer 61.), Nagy S.

Gólszerzők: Schmidt N. (14.), Purgel (45+3., 68.), Kovács K. (63.), illetve Németh (15., 34.)

Kiállítva: Kovács Krisztofer (50.)

Csolnoki SZSE – Zsámbéki Sport Klub II. 11-0 (4-0)

Csolnok, vezette: Lovas Gábor (Fabi A.)

Csolnok: Barlangi (Binder 46.) - Nagy (Berkeszi 46.), Putnoki, Seregi (Székely 59.), Végh, Jantos (Janosek 46.), Farnadi (Kalster 54.), Vörös, Gause, Pázmándi, Nebehaj.

Zsámbék II.: Szűcs – Kovács, Máté, Szabó, Katona, Monos (Oláh 59.), Fekete (Pokó 21.), Peinlich, Fabók, Vimmer, Bánki.

Gólszerzők: Pázmándi (14., 20., 53., 71., 86.), Farnadi (30., 37.), Putnoki (60.), Berkeszi (66.), Vörös (84.), Kalster (88.)