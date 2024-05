A hét közepén hét megye egyes együttes is érdekelt volt a vármegyei kupában, nekik egészen biztosan nehezebb dolguk lesz azokkal szemben, akik egy hetet tudtak pihenni. A kupában is továbbjutó, továbbra is listavezető nyergesiek Vértessomlón közelíthetnek a bajnoki címhez. A mögöttük négy ponttal érkező zsámbékiak ugyan hazai pályán lépnek pályára, de nagy kérdés, hogy a kupavereség mennyire marad meg a játékosok fejében. Főleg, ha azt nézzük, a Bábolna bárkire veszélyes tud lenni, ráadásul őket hajthatja a szerdai siker is, aminek köszönhetően a Magyar Kupa főtábláján folytathatják. A Tát-Tata találkozón két kipihent együttes csap össze, a vendégek több pontvesztést nem engedhetnek meg maguknak ebben a szezonban, ellenkező esetben végképp búcsút inthetnek az első helynek, de még a dobogós helyezés is veszélybe kerülhet.

Szerdán a megye egyes Kecskéd (piros-kékben) és a Nyergesújfalu is kupacsatát vívott

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Ez már a megye egy véghajrája

Sárisápon két friss országos kupaszereplő néz szembe egymással, a hazaiak mellett ugyanis a Lábatlan is sikerrel vette a hétközi negyeddöntő akadályait. A két fáradt, de lelkiekben minden bizonnyal nagyon erős gárda találkozójából egy izgalmas mérkőzés alakulhat ki. A sárisápiaknak mindenesetre menniük kell előre, hiszen még a dobogó is elérhető közelségben van nekik. Az Almásfüzitő csapata hazai pályán bizonyíthat az Esztergom ellen, akik a visszatérő játékosaik miatt keményebb diónak mutatkozhatnak, mint amit tőlük láttunk az előző hetekben. A hazaiak egy hete Tatán megmutatták, hogy van bennük tartás. Ha azt a játékot meg tudják ismételni, akkor otthon tarthatják a pontokat.

Területi I. osztály, 24. forduló

Május 12., vasárnap, 14 óra.

Koppánymonostori SE - Wati Kecskéd SE

Berecz Dezső Sporttelep, Koppánymonostor, vezeti: Szeibert Philip (Lovas G., Balázs P.)

Vigh László: — Múlt héten sok hiányzónk volt, közülük a hétvégén többen is visszatérnek. Nehéz meccsre készülünk, hiszen a Kecskéd ellen soha nem könnyű. Jó minőség talajon, hazai pályán szeretnénk győzelmet aratni.

Május 12., vasárnap, 17 óra.

Almásfüzitői SC - FC Esztergom

Ady Endre úti Sporttelep, Almásfüzitő, vezeti: Farkas Bálint (Kiss Cs., Dávid R.)

Szalai Gábor: — A múlt heti mérkőzésünkből szeretnénk táplálkozni, azokat az energiákat szeretnénk átmenteni az Esztergom elleni találkozóra. Célunk egyértelműen a három pont megszerzése, hiszen egy jó tavaszi hajrával akár a tabella első felében is végezhetünk.

DG Tát - Tatai AC

Duna-Gerecse Sporttelep, Tát, vezeti: Derecskei Bence (Faragó Gy., Györe F.)

Kun Imre: — A hétvégén egy felszabadult, bátor játékkal szeretnénk borítani a papírformát Tata ellen.

Vértessomló - Nyergesújfalu SE

Sportpálya, Vértessomló, vezeti: Áy János (Kun P., Mészáros G.)

Nagy Géza: — A gyengébbre sikerült szezonunk végén szeretnénk egy számunkra, és a kitartó szurkolóinknak is megfelelő eredményt elérni az utolsó hazai meccsünkön.

Sárisápi BSE - Lábatlani ESE

Dolina stadion, Sárisáp, vezeti: Büki Gábor (Somogyi L., Bokor B.)

Fenyvesi László: — A lábatlani csapat bárki ellen képes a bravúrra, 100 százalékos koncentrációra lesz szükségünk a győzelemhez. A szerdai kupameccs sokat kivett a csapatból, ahol nagy csatában sikerült a továbbjutás. Hazai pályán szeretnénk szépen zárni a szezont.

Zsámbéki Sport Klub - Bábolnai SE

Sporttelep, Zsámbék, vezeti: Linn Kevin (Uracs R., Kis B.)

Bodó László: — Egy nagyon jó csapat érkezik hozzánk, három olyan csatárral, akik egyedül is képesek eldönteni egy mérkőzést. Kíváncsian várom, hogy a csapatom melyik arcát mutatja majd.