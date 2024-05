A megye egy hátralévő két fordulójában egyetlen pontra volt szüksége a Nyergesújfalu csapatának ahhoz, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is ők állhassanak fel a dobogó tetejére. A címvédő együttes nem akarta az utolsó fordulóra hagyni a döntést, értelemszerűen a saját közönségük előtt szerettek volna ünnepelni. Ehhez legalább egy döntetlenre volt szükségük a remek erőből álló Sárisáp ellen. A vendégek nem érkeztek feltartott kezekkel, nem akarták a statiszta szerepét betölteni egy bajnokavatáshoz. Ezt bizonyítva a második félidő derekán meg is szerezték a vezetést, nehéz helyzetbe sodorva a hazaiakat. Amikor már úgy tűnt, hogy a sárisápiak kiéneklik a sajtot a nyergesiek szájából, a találkozó végén egy pontrúgás után jött az egyenlítés. Mivel ezután már semmi érdemleges nem történt a pályán, jöhetett az ünneplés, hiszen a Nyergesújfalu megvédte a tavaly megszerzett bajnoki címét. Érdekesség, hogy az egykori sokszoros magyar válogatott labdarúgó, Hajnal Tamás is Nyergesújfalun kezdte el rúgni a bőrt, így kijelenthető, hogy idén ez a második bajnoki cím a Ferencváros elsősége mellett, aminek örülhet a fővárosiak sportigazgatója.

Mérkőzés után jöhetett a jól megérdemelt ünneplés a megye egy bajnokának

Fotó: Bazsofoto / Forrás: Facebook/Nyergesújfalu SE

Nagy a tolongás a megye egy második helyéért

Az ezüstérem, és vele együtt a bronzérem sorsa azonban még nem dőlt el, sőt, ennél izgalmasabban nem alakulhatna a második helyért folyó verseny. Az a furcsa helyzet állt elő ugyanis, hogy három csapat is 50-50 ponttal áll, így ember legyen a talpán, aki megtippeli a tabella első felének a végeredményét. A tataiak ezen a hétvégén szabadnaposak voltak, így ők nem gyűjthettek pontokat. A Zsámbék és a Koppánymonostor viszont idegenben lépett pályára, hogy tapadjanak a Tata együttesére. Ez végül össze is jött mindkét gárdának. A koppányiak a Bábolna, míg a zsámbékiak a Lábatlan otthonában arattak egyaránt 2-1-es győzelmet, így az utolsó forduló dönt majd arról, hogy kik állhatnak fel a dobogóra.

A Vértessomlónak a bajnokság befejeződött, a Vértesszőlős otthonában aratott nagy arányú győzelmükkel egy kicsit megszépítették a felemásan sikerült szezonjukat. Az Esztergom hétvégi vereségével az is eldőlt, hogy a bajnokság utolsó helyén az esztergomiak végeznek. A Kecskéd elbúcsúzott a következő szezon kezdetéig a szurkolóitól, ráadásul mindezt egy magabiztos győzelemmel tette az egész szezonban kiszámíthatatlan teljesítményt nyújtó Almásfüzitő ellen.

Területi I. osztály, 25. forduló

Nyergesújfalu SE - Sárisápi BSE 1-1 (0-0)

Hajnal Tamás Sportcentrum, Nyergesújfalu, vezette: Linn Kevin (Faragó Gy., Jászberényi M.)

Nyergesújfalu: Borsiczki - Hajnal (Motuz 76.), Tóth, Szőke (jakobi 88.), Farkas, Mann, Balogh, Szoboszlai, Molnár, Raffai, Manga. Vezetőedző: Gálicz Ferenc.

Sárisáp: Sándor G. - Cserven, Szlovák, Papp, Gyebnár (Bartl 63.), Jurásek, Kara (Tőzsér 81.), Sándor P. (Wend 63.), Karcagi, Dzsemil (Kollár 91.), Fekete, Válent (63.). Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerzők: Molnár (87.), illetve Kara (68.)

Jók: mindenki, illetve Jurásek, Dzsemil, Kara

Gálicz Ferenc: — Azt kaptuk, amire számítottunk: nehéz mérkőzést egy jól szervezett csapat ellen. Megvoltak a lehetőségei mindkét együttesnek. Sikerült jó néhányszor a Sárisáp védelme mögé kerülni, főként a jobb oldalon, de sajnos az utolsó passzok pontatlanok voltak, így nem sikerült előnybe kerülni, ami egy kicsit megnyugtatta volna a csapatomat. A Sárisáp egy szépen lejátszott akció végén vezetést szerzett. Ezután futni kell azért, hogy legalább egy pontot otthon tartsunk. Az erőfeszítéseinknek szerencsére meglett az eredménye, sikerült kiegyenlíteni, és ezzel a döntetlennel megvédtük a bajnoki címünket. Nagyon boldog vagyok, gratulálok a csapatomnak az aranyéremhez. Óriási ereje ennek a társaságnak a csapategység és az összetartás. Úgy gondolom, ez segített a legnehezebb pillanatokban, mint például ma is. Köszönjük a szurkolóinknak az egész éves biztatást, fantasztikus hangulatot teremtettek ma is. Hatalmas élmény ennek a részesének lenni.

Fenyvesi László: — Közel álltunk a győzelemhez, de egy pontrúgás után kiegyenlített a hazai csapat. Gratulálok a Nyergesújfalu csapatának a bajnoki címhez.

Vértesszőlősi Sportegyesület - Vértessomló 2-6 (1-3)

Busch István Sportcentrum, Vértesszőlős, vezette: Áy János (Faragó Gy., Patócs D.)

Vértesszőlős: Dobrotka - Batics, Gréczi, Horváth, polyák, Bogdán, Galambos, Antal, Keleti, Nagy (Magyarics 58.), Bencsik. Vezetőedző: Hagymási Zoltán.

Vértessomló: Nagy P. - Tóth, Éliás, Nagy R., Kacz, Koller, Beigelbeck (Petőcz G. 67.), Batin, Zink (Petőcz Á. 67.), Kovács, Dobbelaere. Vezetőedző: Nagy Géza.

Gólszerzők: Bogdán (14.), Horváth (74.), illetve Batin (8.), Kovács (24., 31.), Koller (47., 84.), Petőcz G. (87.)

Jók: senki, illetve mindenki

Hagymási Zoltán: — Amit elterveztünk, hogy felszabadultan, jól játszunk, az nem jött össze. Az idei legrosszabb teljesítményünket nyújtottuk, nem néztünk ki jól a pályán. Gratulálok az ellenfélnek

Nagy Géza: — Minden jó, ha a vége jó. Ilyen az, amikor kicsit jobb százalékban használjuk ki a helyzeteinket. Köszönöm a játékosoknak az egész éves munkát, a szurkolóknak pedig, hogy végig mellettünk voltak. A csapat nevében pedig szeretnék gratulálni a szép eredményeket elérő utánpótlás csapatainknak, különösen az U19-eseknek, akik történelmet írva először megnyerték a bajnokságot. Külön gratulálok Petőcz Gergőnek, a magyar Peter Crouchnak a debütáláshoz és a gólhoz.

FC Esztergom - DG Tát 1-3 (0-2)

Sporttelep, Esztergom, vezette: Lovas Gábor (Balázs P., Fabi A.)

Esztergom: Gecse - Méhes, Éber, Imre (Bereczki 72.), Füzesi (Horváth 75.), Tömör, Sisa, Janzó (Moldován 80.), Tóth (Laurinyecz (60.), Ódor. Vezetőedző: Spóner József.

Tát: Koller - Farkas, Tirpák (Zoltai 60.), Izsó (Iacobut 83.), Dékány, Bokros (Kósa 65.), Jámbor, Gágó (Kovács 81.), Jónás (Chrompota 55.), Tillman, Páldi. Technikai vezető: Kun Imre.

Gólszerzők: Füzesi (58.), illetve Páldi 85.), Izsó (42.), Dékány (76.)

Kiállítva: Méhes (37.)

Jók: Bugjó, Éber, Füzesi, Ódor, illetve Páldi, Izsó, Jámbor, Tillmann, Dékány

Spóner József: — Jól játszott a csapatom, de a korai kiállítás megpecsételte a sorsunkat. Létszámhátrányban is fel tudtunk állni, és a második félidőt kihoztuk döntetlenre. A tátiak harmadik gólja eldöntötte a pontok sorsát. Gratulálok az ellenfelünknek a győzelemhez.

Jók: Bugjó, Éber, Füzesi, Ódor

Kun Imre: — Voltak kifejezetten jó periódusai a játékunknak, ettől függetlenül ez egy kiizzadt győzelem volt. A legfontosabb, hogy hosszú idő után újra győzelemnek örülhetünk.

Wati Kecskéd KSK - Almásfüzitői SC 5-1 (1-0)

Sportpálya, Kecskéd, vezette: Urbanics Áron (Uracs R., Bokor B.)

Kecskéd: Cseszneg - Fábián, Gyenes, Vadkerti, Schmidt (Laczó 71.), Plotár, Pető (Greskó 66.), Kovács (Neckernusz 68.), Berki, Harsányi, Gacs. Vezetőedző: Linczmaier László.

Almásfüzitő: Gálik - Szalai, Egri (Kulcsár 86.), Bruckner (Bihari 46.), Lencse (Ozoróczi 46.), Farkas, Kohár, Sallai, Sinkó, Galambos, Fekete (Holovnyák 66.). Játékos-edző: Szalai Gábor.

Gólszerzők: Vadkerti (44.), Plotár (51., 86., 87.), Harsányi (90.), illetve Farkas (73.)

Jók: mindenki, illetve Farkas

Linczmaier László: — Gratulálok a csapatnak, szépen zártuk hazai pályán a szezont. A meccs nagy részében domináltunk, de a sok kimaradt helyzet miatt csak a meccs végén tudtuk bebiztosítani a győzelmet.

Szalai Gábor: — Az első félidőben értékelhetetlen volt a teljesítményünk, a Kecskéd gólokkal vezethetett volna. A fordulás után feljavultunk, volt egy jó 25 percünk, de a hajrá ismét a hazaiaké volt, és nagy arányú győzelmet arattak. Gratulálok és további sok sikert kívánok a kecskédieknek.

Bábolnai SE - Koppánymonostori SE 1-2 (1-1)

Sportpálya, Bábolna, vezette: Áy János (Kun P., Vámosi B.)

Bábolna: Szabó B. - Prácser (Mátyás 38.), Karvaj, Rabi (Panák 89.), Bognár (Hollósi 46.), Maruzs, Czeglédi, Németh, Lanzendorfen, Szabó Á., Polgár (lakatos 73.). Vezetőedző: Józsa Péter.

Koppánymonostor: Boros - Egyed, Kalla, (Jóna 61.), Horváth, Szőke (Bigun 83.), Valkó M., Vincze, Schiller, Simonka, (Pulai 75.), Valkó G., Tímár (Juhász 44.). Vezetőedző: Vigh László.

Gólszerzők: Czeglédi (8.), illetve Valkó M. (14.), Schiller (59.)

Jók: Karvaj, Németh, Szabó , illetve mindenki

Józsa Péter: — Az előzetesben ígértekhez megfelelően fel tudtunk nőni a feladathoz, de sajnos az ellenfelünk kihasználta a kevés hibánkat. A csapatot dicséret illeti, mert jól játszottak, jól küzdöttek, de sajnos ezért most nem járt pont.

Vigh László: — Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, a gyors bekapott gól azonban még nehezebbé tette a találkozót számunkra. Voltak nehéz pillanataink, de dominálni tudtunk a pályán, megvoltak a lehetőségeink. Ez most egy ilyen meccs volt, kicsit küzdelmesebb, de büszke vagyok a játékosaimra.

Lábatlani ESE - Zsámbéki Sport Klub 1-2 (1-1)

Sporttelep, Lábatlan, vezette: Szeibert Philip (Patócs D., Szabó B.)

Lábatlan: Török - Ölveczky (Gimesi 32.), Rozmán (Kecskés 69.), Kovács, Váli, Galba, Budaházi, Király (Szenes 72.), Deme, Fábián-Nagy, Bánhidi (Barnóczki 92.). Vezetőedző: Karcagi Pál.

Zsámbék: Lehel - Yürekli (Biró 58.), Marticsek, Kerezsi (Haupt 46.), Orosházi, Barlangi, Kósa Szilágyi, Csóh, Szűcs (Tugyi 94.), Magyar, György (Veréb 67.). Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Kovács (39.), illetve Marticsek (18.), Csóh (59.)

Kiállítva: Király (97., pályán kívül), illetve Orosházi (74.)

Jók: mindenki, illetve Marticsek, Magyar, Kósa, Barlangi

Karcagi Pál: — A Zsámbéktól ki lehet kapni, de a vereség így nagyon fájó, hogy egy három méteres lesgóllal vesztettünk. A csapatom mindent megtett a jó eredmény érdekében.

Bodó László: — Nagyon sok hiányzónk volt, és ezt még tudtuk tetézni a mérkőzés végén. Tizenegyes, kiállítás, orrtörés, volt itt minden. A vezető gólunk után azt hittem okosabban fogunk játszani, de nem így történt. Jött az egyenlítés, ami után ismét vezettünk, majd a kiállítás miatt nagyon nehéz utolsó 20 percünk volt. Tíz emberrel is voltak meccslabdáink, de nem tudtuk kihasználni. A 12 perces hosszabbítással együtt 102 percen keresztül kellett extrát teljesíteni a védelmünknek, de végül sikerült győznünk.