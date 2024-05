A szezon utolsó meccsére készül az MVM-OSE Lions. A szerdai elképesztő teljesítmény után Körmendre utaznak az oroszlányi kosarasok és mérettetik meg magukat a helyi csapattal. Az alsóházi rájátszásban már találkoztak egymással, akkor az OSE nyert egy meggyőző játék segítségével, ahol nem remegett meg a kezük a végső, nagy nyomást hordozó másodperceknél. Május 15-én a Komárom-Esztergom vármegyei csapat brillírozott az SZTE-Szedeák ellen, az utolsó negyedben közel minden kísérletüket értékesíteni tudták, mindemellett a védelem terén is kiemelkedőt nyújtottak a szezon utolsó hazai mérkőzésük alatt. A körmendiek nincsenek túlzottan jó formában, az eddigi kilenc forduló alatt háromszor tudtak diadalt aratni, a többi mérkőzésüket mind elveszítették. Amilyen lendületben játszanak jelenleg az oroszlánok, akár győzelemmel is lezárhatják a az idényüket. A Körmendiek is megpróbálnak majd egy nagyot dobni utoljára, ám inkább a vendégek lépnek pályára esélyesebbként.

Az MVM-OSE Lions (fehérben) magabiztos lehet a szezonzáró előtt

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra