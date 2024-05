Elérkezett az alsóházi rájátszás utolsó fordulója, ebből adódóan az MVM-OSE Lions szezonzárója is. Idegen pályán pattogtattak, egészen pontosan a Körmend ellen. Szombaton az első felvonást lassan kezdte az Oroszlány, közel másfél perc elteltével már 7-2-re vezetett a hazai együttes. Az eladott labdák és az elhibázott kísérletek nagy mértékben szerepet játszottak ebben, ám ilyen korán még semmi nincsen veszve, főleg a kosárlabdában. Ahogy tették azt szerdán, szombaton is sűrűn próbálkoztak az oroszlánok közeli kísérletekkel. A betöréseik majdnem mindig hatásosnak bizonyultak a playout alatt, ezzel a lehetőséggel most is éltek. Polutakot, a magasembert többször is próbálták kiszolgálni és faultok terén újfent sikeresnek bizonyultak. Ellenfelükre szabálytalanabb játék volt a jellemző. A vonalon túlról sok dobást nem kíséreltek meg, az első negyedben, inkább a vonalon belülről próbálkoztak. Amelyik dobást messzebbről indították, azok a középtávoliak voltak.

Nem sokon múlt az MVM-OSE Lions (fehérben) győzelme

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A második játékrészben érdekes dinamikát eredményezett, hiszen az első percekben közömbös teljesítményt nyújtottak az oroszlánok kosarasai, a triplák nem működtek megfelelően és nagyjából hasonló taktikával játszottak, mint az nyitó tíz perc alatt. Az idő múlásával azonban kezdett lendületbe jönni az oroszlányi együttes, ellenfelüket meg is tudták lepni az agesszív lepattanózással, amit ugyan szorosan, de megnyertek a félidőben, a Komárom-Esztergom vármegyei klub ötven százalék felé ment hatákonyságban. A kizárások jól működtek, a körmendiek centerét többször ki tudták játszani, ezek után lendületes ellentámadásokat indítottak meg. Érdekes módon az utolsó minutumokban visszaesett, ezzel együtt a sebesség és a felzárkózás tempója kissé megakadt. A Körmend képes volt megtartani az előnyét, ennek segítségével mindkét nyitóperiódust vezetéssel tudták zárni.

A találkozó harmadik fázisát mindkét csapat triplával indította. A körmendiek kezdték, az OSE pedig folytatta. Az első másfél percben ezen kívül pont nem született, hibák már annál inkább. Az Oroszlány kétszer is elveszítette a labdát, ellenfelük azonban nem tudott előrébb lépni, így egy „üres zóna” keletkezett. Kis idő elteltével újfent beindult az akció, legfőképpen az Egis Körmend részéről. Többször tudták tíz pont felé tornászni az előnyüket, elég sokszínű módszerekkel: tripla, center által megoldott cselek a kosár alatt, illetve szép összejátékkal megoldott taktikával, melyeket középtávoli bombákkal fejeztek be. Az OSE gyengepontja a negyedek nyitányai voltak, hiszen ezen időközönként nem volt ott az a plusz, amivel meg tudták volna fordítani a mérkőzés eredményét. Inkább a végén tudtak valamelyest zárkózni, de ez ebben a negyedben sem volt elég ahhoz, hogy kényelmesebb pozícióból várhassák a következő ciklust.

Elképesztő izgalmak az utolsó negyedben

A szezon legutolsó fázisában, azaz a negyedik negyedben mindkét csapat maximum fokozatra kapcsolt, de leginkább az oroszlánok, hiszen közel két és fél perc alatt már csak egyetlen pontos lemaradást tudhattak magukénak, ebből pedig az következik, hogy tanultak az előző periódusokból. Nem sokkal később már a vezetést is átvették, négy perc után már öt pontos vezetéssel játszhattak. Megtartani azonban nem volt egyszerű, igazi tűzpárbajt láthattak a szurkolók, egyik játékos sem engedett, mindenki nagy szívvel játszott. Polutak eladott labdája 94-91-es állásnál nagyon rosszul jött ki az oroszlányiaknak, de egészen az utolsó percig küzdöttek. Fél perccel a zárás előtt nagy hibát vétett az OSE, faultolták Morgan-t, aki mindkét büntetőt sikeresen értékesítette. A mérkőzés ezen dőlt el, elképesztő izgalmak közepette ért véget a szezon. Az OSE ugyan veszített, de a kilencedik helyet már az SZTE-Szedeák ellen bebiztosították.

Május 18-án ért véget az alsójázi rájátszás

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra