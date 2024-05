A szerdai fantasztikus győzelem után a Lions játékosai Paksra utaztak, hogy az alsóházi rájátszásban másodjára is megmérkőzzenek a helyi klubbal. A nyitónegyed alatt kimagasló dobószázalékot produkáltak a vendégek, csakúgy, ahogyan azt tették a kecskeméti együttes ellen is. A védelmi játékot tisztán megoldották, sok fault a mérkőzés ezen szakaszában nem történt az oroszlányiak részéről. Csapatuk inkább a kétpontosokkal próbált operálni, sok triplába nem álltak bele. Ahogy az elmúlt fordulókban, itt is jól kihasználták a fizikális játék vonzatait, hiszen a OSE sportolói többször faultba ütköztek, azaz az ellenfelükre fújták rá a védőszabálytalanságot. A palánk alatt komoly munkát próbáltak végezni, Polutak nem egyszer talált be sikeresen a kosárba, de a saját elrontott dobásaikat is többször le tudták szedni. A negyed szorosan telt, a két csapat hasonló szintet képviselt a tíz perc során.

Koncentrált játékot nyújtott az MVM-OSE Lions

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A második felvonásban valamivel pontatlanabbul kosárlabdáztak az oroszlányiak. A nyomásgyakorlást szépen kivitelezték a vendégek, ugyanis sűrűn labdaeladásba kergették a paksiakat. Az idő haladásával kissé lelassult a Komárom-Esztergom vármegyei csapat, a nyitónegyed alatt felépített pontosságuk kissé alábhagyott ebben a szakaszban. A hárompontosok nem voltak katasztrófálisak a részükről, azonban újfent felütötte a fejét az a hiba, amit már elkövettek az első fordulók alatt: nem olvasták le jól ellenfelük szándékait, ebből adódóan utóbbiak a hármasokat sokszor sikeresen be tudták fejezni. A hibák ellenére az egész első félidő roppant kiélezetten alakult, egyik csapat sem tudott nagy előnyre szert tenni. Nagyjából végig fej-fej mellett haladtak, már ami a pontokat illeti. Erre a negyedre már megnyerte a lepattanóversenyt az Atomerőmű SE, agresszívabb kizárásokkal oldották meg ezeket a helyzeteket. A védelmük további része is jól szerepelt, hiszen rendszeresen középtávoli dobásokba kellett beleállnia az oroszlánoknak, a palánkhoz közeledve többnyire falakba ütköztek.

Nagyon erős OSE teljesítmény a harmadik negyedben

A harmadik játékrészben gyenge tripladobással indult az OSE játéka, bár ellenfelük pontossága sem volt túlságosan kiemelkedő. Gyors kosárlabdát láthattak a szurkolók, oda-vissza támadtak a csapatok és próbáltak nagyobb előnyt kovácsolni maguknak. A nagy akarás révén sok elrontott kíslérlet született. Az "eltévedt" labdák száma magas volt, volt eset, ahol az egyik csapat nem tudta magánál tartani a játékszert, ám nem sokkal később az ellenfelük is beleesett ugyanebbe a hibába. Mindkettő együttes játékosai hasonló ritmusban játszottak, nem tudtak messzire szakadni egymástól. Mindig volt a másiknak válasza, legyen szó sikeres kosárról, vagy erős védelemről. A szabálytalankodással felhagyott a Paks, nem mentek bele keményebb manőverekbe, inkább hagyták, hogy a játék stílusával megegyezően oldják meg a dolgokat. A negyed második felére a Lions magasabb üzemmódba kapcsolt és az utolsó két percre egy tíz pontos fölénynek örülhettek, köszönhetően a jól működő kémiának.

Elérkezett a mérkőzés utolsó ciklusa, a paksiak osztaga nagyon próbálkozott, de sok sikerrel nem jártak. Az első két perc alatt egyetlen egységet sem tudtak felírni a táblázatra, az OSE ezzel szemben nyolcat is. Néhány pontatlanság előfordult a vendégek részéről, de kritikus módon nem befolyásolták az eredményt. Az előző periódusban kiépített előnyüket meg tudták őrízni és megszerezték a győzelmet. Ez zsinórban kettő diadal, Oroszlány városa boldog lehet a szombati nap után. Riddley nem játszott, de ennek ellenére is sikeresen zárták a meccset az oroszlányiak.

Az Oroszlány a héten mindkét mérkőzését sikeresen zárta

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Kosárlabda, Férfi NB I./A, playout, 8. forduló Atomerőmű SE - MVM-OSE Lions

Paks, ASE Sportcsarnok, vezette: DR. Mészárós B., Nagy V., Frányó P. Atomerőmű: Nicholson 17, Wooten Jr. 16, Ihring 9, Kékesi 6, Clarance 4. Csere: Eilingsfeld 6, Kucsora 5, Kovács 4, Pajor 3, Dorogi. Edző: Sebastjan Krasovec Oroszlány: Gholston 28, Thomas 17, Polutak 8, Balsay, Ruják. Csere: Illés 15, Werner 4, Szabadfi 2. Edző: Váradi Kornél Eredmény alakulása: 3. perc: 8-6, 4. p.: 8-8, 5. p.: 14-11, 10. p.: 20-22, 17. p.: 37-37, 26. p.: 55-55, 27. p.: 59-69, 32. p.: 59-77, 34. p.: 63-80.

Mestermérleg

Váradi Kornél: – Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, a 18 gólpassz volt gyakorlatilag a siker kulcsa és a jó védekezés. Sok kikényszerített dobása volt a Paksnak, amikből tudtunk indulni és pontokat szeretni. Tudtuk, hogy a Paksnak minőségi kerete van, ezért végig fókuszáltan játszottunk és innentől is ez a célunk, minél több mérkőzést meg szeretnénk nyerni.