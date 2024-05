A múltheti hosszabbításban elszenvedett vereség után a Lions kosarasai meg szerették volna mutatni a hazai közönségnek, hogy bőven van még bennük teljesítmény az idei alsóházi rájátszásban. Az első negyed szoros kosárlabdát hozott, közel volt teljesítményben egymáshoz a két csapat, az OSE azonban pontosabb játékot folytatott. A faultokat újfent nagyon hatásosan harcolták ki, sok támadásukat az ellenfelük csak szabálytalanul tudta hatástalanítani. Riddley nagy formát nyújtott, irányító létére a lepattanózásban is remekelt. A palánk alatti játékban a vendégcsapat térfelén is kiemelkedően teljesített az OSE, több esetben tudták leszedni a saját elrontott dobásaikat, amiket pontok formájában javítottak. A triplázásuk az elmúlt fordulókban javuló tendenciát mutatott, ez ebben a negyedben sem alakult másképp, hiszen a vonalon túlról is effektívek tudtak lenni, ami eléggé megzavarta a kecskeméti együttest. Az eladott labdák száma igen magas volt az idegen színekben játszó klubnál, ezeket az oroszlánok ki tudták használni.

Az MVM-OSE Lions magas szintet képviselt szerdán

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Brillírozott az OSE

A második negyed alatt parádés játékot nyújtott a hazai klub. A faultokat továbbra is jól "használták", azaz a bírók nem egyszer fújtak a Bács-Kiskun vármegyei klub megmozdulásai ellen. A nyitóperiódust három pontos különbséggel zárták, a másodikat már tizennyolccal. Ezt a nagy előnyt a rendkívül magas koncentrációval, odafigyeléssel dolgozta ki az Oroszlány. A kontrákkal megették ellenfelüket az oroszlánok, a dobásaik legtöbb esetben sikeresen kosárba találtak, főleg a hárompontosok: 57,1 százalékkal bombázták kihívójukat távolról az első félidő alatt, ez a szám minden szinten elképesztően kiemelkedőnek tekinthető. A nagy magabiztosság elkezdte bosszantani a versenytársaikat, ebből utóbbiak adódóan sok hibát vétettek. Az egymás elleni lepattanók százalékában szintén sokkal jobban teljesített a hazai csapat, ez is hozzájárult a nagy fölényhez. A kísérleteiket jól megválogatták a Lions háza táján, nem mentek bele felesleges próbálkozásokba, aminek segítségével magas szinten tudott működni a kémia. Senki nem esett ki a ritmusból.

A harmadik felvonást egy nagyon kényelmes pozícióban kezdhette meg az MVM-OSE Lions, ám ez nem jelentette azt, hogy ne vennék továbbra is ugyanolyan komolyan a mérkőzést, mint a meccs korábbi perceiben. Végig 20 pont felett tudták tartani a fölényüket, nem lazáskodták el, a Kecskemétnek pedig nem volt válasza a dolgokra. Noha pontokban közelebb állt a két csapat, ha csak ezt a negyedet vizsgáljuk, az OSE higgadtsága továbbra is nagy szerepet játszott a sikeres teljesítményükben. Pontosan bizonyította a mérkőzés, hogy Polutak játéka mennyire hiányzott a csapatnak a legutóbbi forduló alatt. A Kecskemét oldalán az elpazarolt támadások továbbra is fennáltak, ebből adódan nem tudták érdemben megközelíteni az OSE csapatát. Utóbbiak húsz pontos vezetéssel vághattak neki az utolsó tíz percnek.

Az összecsapás utolsó fázisában már volt ideje kissé lassabb kosarazást mutatnia az oroszlánoknak. Ez így is történt, ez esetben is sikerült megtartaniuk az előnyt és megnyerték a mérkőzést. Büszkék lehetnek magukra a csapatnál, nagyon meggyőző performanszot tettek le az asztalra.

Magas koncentrációval pattogtattak az oroszlányiak

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Kosárlabda, Férfi NB I./A, playout 7. forduló MVM-OSE Lions - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 100-87 (17-14, 33-18, 25-23, 25-32) Oroszlány, Kranyik "Akác" András Sportcsarnok, vezette: Cziffra Cs., Györffy P., Jakab L. Oroszlány: Riddley 26, Szabadfi 2, Gholston 26, Thomas 19, Polutak 6. Csere: Stevenson 13 , Illés 3, Ruják 5, Balsay . Edző: Váradi Kornél Kecskemét: Wittmann, Lukovic 13, Sinik 7, Karahodzic 4, Ivkovic 3. Csere: Bogues 31, Dramicanin 8, Tóth B. 5, Tóth P. 3, Kucsera 2, Körmendi, Edző: Stojan Ivkovic Az eredmény alakulása: 3. perc: 4-7, 5. p.: 13-7, 10. p.: 17-14, 13. p.: 29-22, 16. p.: 33-25, 19. p.: 46-29, 22. p.: 26-36, 25. p.: 69-41, 30. 33. p.: 84-59, 37. p.: 91-75.

MESTERMÉRLEG

Váradi Kornél: – Először is szeretnék gratulálni a csapatomnak, és köszönjük a bíztatást a szurkolóktól. Tudtuk, hogy egy tapasztalt, jó csapat ellen játszunk, három negyeden át keményen védekeztünk, és kontrolláltuk is a mérkőzés ritmusát. A negyedik negyedben ebben puhábbak voltunk, de addigra megvolt az az előny, amit már meg tudtunk tartani a végéig. Amikor ideérkeztem, akkor voltak problémáink, de nagyon örülök, hogy sikerült felépíteni azt, hogy jelenleg itt tartunk és sikerült ezt a jó közösséget felépíteni a csapattal és a szurkolókkal együtt. Jó ehhez a közösséghez tartozni, és innentől a többi mérkőzésünkön is csak arra fókuszálunk, hogy lehető legtöbb győzelemmel fejezzük be ezt a szezont, mert ez a csapat kész van erre. Sok sikert kívánok a Kecskemétnek. Ezúton szeretnék gratulálni Sértő Ádám kollégámnak, akivel korábban az U19 válogatottnál együtt dolgoztunk, a Cegléddel elért bajnoki és kupa bronz címhez.