A 2000-es évek első fele után ősztől ismét élvonalbeli női kézilabda csapattal rendelkezik Esztergom, az újonc megerősített kerettel vág neki az új szezonnak. Nagy érdeklődés övezte a keddi csapatbemutató rendezvényt, melynek moderátora Németh Kornél sportriporter, újságíró volt. Az eseményen köszöntötték Erős Gábor országgyűlési képviselőt, Hernádi Ádám polgármestert, Hernádi Zsoltot, a MOL Nyrt. vezérigazgatóját, Krisztián Róbertet, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettesét, Neuzer Andrást, az Esztergomi Vitézek RAFC alapítóját, elnökét, illetve dr. Alberti Péter alpolgármestert.

Megerősített kerettel várja az NB I-es bajnokságot az esztergomi kézilabda csapat.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Hernádi Ádám köszönetet mondott a szakmai stábnak, a szurkolóknak és a támogatóknak, akik lehetővé tették, hogy Esztergomnak újra NB I-es csapata legyen. Neuzer András említette, hogy az élvonalbeli csapatokat is figyelembe véve az esztergomi hazai mérkőzéseken volt a hatodik legtöbb néző. Nagy eredménynek tartja, ha sikerül a következő években saját nevelésű játékosokat beépíteni az elsőosztályú keretbe. Elek Gábor vezetőedző kiemelte az esztergomi közösség erejét és hálával tartozik az elmúlt szezonban remekül teljesítő csapat tagjainak, hiszen a segítségükkel sikerült megtenni egy több évre tervezett feladat első lépését.

A beszédek után egyesével szólították a játékosokat: számos fiatal tehetséget és a sportágban nagy névnek számító kézilabdázókat is bemutattak, akik ősztől az Esztergom sikeréért küzdenek majd. Marad továbbra is a csapatban a több mint 140-szeres válogatott Szucsánszki Zita, aki irányítóként, a Ferencvárostól érkező Kisfaludy Anett beállósként, illetve a szintén fővárosi klubot az Esztergomért elhagyó Kovács Anett jobbszélsőként segíti majd a fiatalokat. Csatlakozott a csapathoz többek között a beállós pozícióban játszó Nick Viktória, aki a Dunaújvárossal korábban EHF-kupát is nyert, de több, korábban Esztergomban szereplő játékos is „hazatér”.

A szurkolók közös fényképet is készítettek a csapat tagjaival.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A bemutató utáni sajtótájékoztatón Elek Gábor elárulta, a cél a bennmaradás, emellett szerethető csapatot szeretnének kialakítani. Koller Zoltán, az Esztergomi Kézilabda Sport Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: folyamatosan dolgoznak azon, hogy a szezonkezdet gördülékeny legyen. Neuzer András kijelentette: abban hisz, hogy egy olyan fiatal csapatot hozhatnak létre, ami rendkívül erős lesz és néhány éven belül bárkit képes megverni.