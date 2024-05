Hidvégi Hunor a szárazföldön is örülhetett egy sikernek, ugyanis a 2023-as esztendő legjobb férfi sportolójának választották a 24 Óra és a Kemma.hu olvasói. Úgy tűnik, a fiatal sportoló ugyan az idei olimpián még nem vesz részt, de a felkészülése már a 2028-as játékokra fókuszálódik.

Hidvégi Hunor átveszi az Év sportolója díjat Pásztor Zoltántól, a 24 Óra és a Kemma.hu főszerkesztőjétől

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

– Nem olyan régen megválasztották az év legjobb férfi sportolójának portálunk olvasói. Hogyan fogadta ezt a sikert?

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ennyien támogatnak és mellettem állnak. Nagyon sok erőt ad ez nekem.

Hidvégi Hunornak csak később jött a kajakozás

– Ugorjunk egy kicsit vissza az időben. Annak idején miért éppen a kajakozást választotta a sok sportág közül?

– Pilisszentkereszten nőttem fel, de mivel ott nincsen víz, ezért nem is tudtam ott még kajakozni. Hétéves koromban költöztünk át Tatára, és akkor láttuk, hogy milyen nagy itt a vízi élet. Nagyon sok barátom és osztálytársam is kajakozott, és én meg eljöttem velük. Az első edzésemen nem borultam bele a vízbe, ez már nagy szó volt, adott is nekem egy kis sikerélményt gyorsan. Egyből megfogott az egész sportág, ezért komolyabban is elkezdtem vele foglalkozni.

– Volt esetleg másik sportág, amivel próbálkozott?

– Mindig szerettem versenyezni, ezért már gyerekként is elindultam a különböző futó- és úszóversenyeken. Szerettem azokat a sportokat is, de annyira nem tudtam megszeretni egyiket sem, mint a kajakozást. Nekem ez a szerelemsportom. Mondhatjuk, hogy szerelem volt első látásra.

– Az év elején váltott csapatot, jelenleg a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián készül a versenyekre. Pár hónap távlatából hogyan tudná értékelni ezt a váltást?

– Úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült ez a váltás. Sokkal nagyobb és professzionálisabb a stáb, ami körülvesz minket. Jobban odafigyelnek az állapotunkra és az étkezésünkre is már. Sokkal profibbak a körülmények, ráadásul a régi edzőm, Czina László is maradt mellettem, ami egy nagy bónusz számomra. Nagyon jó az együttműködés köztünk, évről évre tudok fejlődni mellette.

– Még mindig nagyon fiatal, de számos nagy sikert elért az eddigi pályafutása alatt. Van esetleg olyan eredmény, amelyikre különösen büszke?

– Sok eredményemre büszke vagyok, de talán a legbüszkébb, amikor a testvéremmel (Hidvégi Zalán, Hunor öccse is nagy reménysége a sportágnak - a szerk.) együtt 500 méteren csapatban megnyertük az ifjúsági világbajnokságot. Az U23-as világbajnokság 1000 méteres számában szerzett bronzérmet is ki tudom még emelni. Meglepett engem is, hogy az ifjúsági korosztályból kilépve, újoncként egy ilyen fantasztikus eredményt tudtam elérni.